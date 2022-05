La sicurezza a Casal Bruciato

Infuocata seduta consiliare quella che si è svolta il 4 maggio nell’aula del IV Municipio. Il nodo dell’accesa discussione ruotava attorno al tema della riqualificazione dell’area del mercato di Casal Bruciato, riqualificazione tramite la quale l’amministrazione va ad eliminare tutti i casotti ormai non più utilizzati. L’intervento, nella sua pianificazione, mira a garantire un maggior decoro dell’area e conseguentemente anche una maggiore sicurezza dell’area.

E proprio sul tema della sicurezza si è infiammato lo scontro, generato dalla discussione in merito all’interrogazione consiliare presentata il 26 aprile dall’ex Presidente Della Casa e dal Consigliere Rosati, entrambi in forza al gruppo del Movimento 5 Stelle, avente appunto in oggetto il tema della riqualificazione di Piazza Balsamo Crivelli. Il gruppo M5S ha infatti affermato che nel quartiere di Casal Bruciato si è verificata negli ultimi mesi un’escalation di episodi criminosi dovuta alla mancanza di controllo e di gestione della sicurezza nella zona, responsabilità imputata dagli stessi in prima persona al Presidente Umberti, che come ribadito ha la delega alla gestione della sicurezza territoriale.

La maggioranza ha bocciato la mozione dei pentastellati ribadendo il proprio impegno nell’ambito della sicurezza, dimostrato in questi mesi con la partecipazione dell’amministrazione ai tavoli per la sicurezza insieme agli altri soggetti istituzionali preposti, nonché sottolineando che le varie azioni messe in campo per la riqualificazione dell’area -e contestualmente di tutte le aree critiche del territorio municipale- hanno infatti non solo lo scopo di riqualificare le aree dal punto di vista del decoro urbano, ma soprattutto per rendere i territori maggiormente sicuri grazie all’eliminazione di aree insicure nell’ambito della vivibilità del quartiere.

In un comunicato, la maggioranza afferma: “Il Movimento cinque stelle cavalca la politica della paura in IV Municipio. Oggi nell’aula consiliare del quarto municipio, si è assistito all’ennesimo tentativo di strumentalizzare il tema della sicurezza per fini politici. Il movimento cinque stelle del municipio quarto ha portato in aula un atto che – prendendo spunto da fatti di cronaca delle scorse settimane e riproducendo una realtà a volte lontana da quanto accaduto davvero – sbandiera la problematica della sicurezza senza tuttavia proporre alcuna soluzione concreta.”

Secondo il coordinatore della maggioranza Proietti, la questione della sicurezza è infatti un tema fortemente sentito dai cittadini del quarto municipio e dalla maggioranza stessa, che ha avviato una serie di azioni rivolte a garantire maggiore sicurezza nel territorio municipale. L’amministrazione municipale, ribadisce Proietti, ha partecipato a tre tavoli per la sicurezza ed ha posto con forza la questione dell’incolumità dei propri cittadini, ottenendo l’incremento del pattugliamento e divenendo il primo municipio che, nelle prossime settimane, riceverà la visita del Prefetto. Inoltre il municipio sta lavorando ad una pianificazione di una rete di telecamere di sicurezza.

Il comunicato della maggioranza si conclude ribadendo che “La paura dei cittadini non deve essere strumentalizzata dalla politica alla quale, invece, spetta il compito di risolvere i problemi e non di usarli per ottenere il consenso perduto. L’amministrazione municipale continua il suo lavoro di monitoraggio ed intervento sulle situazioni di maggiori criticità ed è in costante collaborazione con le forze dell’ordine cui va il ringraziamento di questa maggioranza per l’importante e difficile lavoro che svolgono, ogni giorno, sul nostro territorio, per contrastare gli episodi di criminalità che più spesso danneggiano i cittadini socialmente ed economicamente più fragili.”