La Tosca rivive al Teatro dell’Opera di Roma: la prima del 1900 in mondovisione

Un viaggio nel tempo per rivivere la Roma di Giacomo Puccini. Sabato 1° novembre, alle 20:50, Rai3 trasmetterà in diretta mondiale La Tosca, nell’allestimento originale del 1900, proprio al Teatro dell’Opera di Roma, dove il capolavoro del compositore lucchese vide la luce per la prima volta.

L’evento celebra il 125° anniversario dell’opera e anticipa l’apertura della stagione 2025/2026 del Teatro dell’Opera. A guidare il pubblico tra note e sipari saranno Cristiana Capotondi e Alessandro Preziosi, protagonisti del progetto televisivo, che introdurranno e commenteranno la serata.

La ricostruzione, fedelissima all’allestimento ideato da Adolf Hohenstein, restituisce la Roma vissuta da Puccini: dall’alba su Castel Sant’Angelo agli interni dorati di Sant’Andrea della Valle, fino ai rintocchi del Mattutino, ascoltati dal compositore per coglierne l’intonazione autentica da riportare in partitura.

Oltre alla rappresentazione, il Teatro dell’Opera inaugura anche la mostra “Tosca 125. Oltre la scena”, un percorso tra documenti, bozzetti, fotografie e costumi provenienti dall’Archivio Storico Ricordi e dalle collezioni del Teatro, che racconta la genesi e la fortuna dell’opera nel corso dei decenni.

L’evento è stato presentato in conferenza stampa alla Sala Spadolini del Ministero della Cultura, con il Sottosegretario Gianmarco Mazzi, il Sindaco Roberto Gualtieri, il Sovrintendente Francesco Giambrone e il Direttore di Rai Cultura Fabrizio Zappi, sottolineando l’importanza di riportare in scena un pezzo di storia della musica e della città.

Info e dettagli operaroma.it

