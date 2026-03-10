La Virtus Roma “veste” il sogno Coppa Italia: presentazione ufficiale in Campidoglio

È stata presentata questa mattina in Campidoglio la maglia della Virtus Roma che accompagnerà la squadra alle Final Four di Coppa Italia di Serie B, in programma da sabato a Rimini.

La presentazione si è svolta nell’Aula Giulio Cesare alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, della presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, dell’assessore allo Sport Alessandro Onorato, dei vertici della società e della squadra.

“È un piacere ospitare qui la Virtus Roma – ha dichiarato il sindaco Gualtieri –. Voglio fare i complimenti e un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura a una società che ha un legame profondo e affettivo con la nostra città“.

Il primo cittadino ha ricordato anche il percorso sportivo della squadra in questa stagione, caratterizzato da risultati importanti: 23 vittorie e 6 sconfitte che valgono il terzo posto in classifica.

“La competizione di Rimini è una bellissima sfida – ha aggiunto – e sono tante le persone a Roma che sono vicine alla squadra, che ha saputo interpretare non solo il proprio ruolo sportivo ma anche un rapporto con la città, nei campi e nei quartieri. Stiamo lavorando per fare di Roma una città dello sport a tutti i livelli“.

La nuova maglia, dominata dal blu, presenta dettagli gialli sul girocollo e sulle maniche, con due fasce bianche bordate di rosso e strisce tricolori che scorrono lungo i fianchi.

Al centro campeggia il logo giallorosso della Virtus Roma.

Durante l’incontro è intervenuto anche il presidente Massimiliano Pasqualini, che ha sottolineato “È la rinascita di questa parte del basket romano. La Virtus deve pensare a vincere queste finali di Coppa Italia e anche il campionato perché la squadra è forte. Siamo tornati, ora dobbiamo vincere“.

Due anni fa, ha ricordato Pasqualini, la società era stata ricevuta in Campidoglio per festeggiare la vittoria del campionato, “Speriamo di tornarci” ha aggiunto, consegnando al sindaco Gualtieri la maglia numero 1.

