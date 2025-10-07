La Consulta Permanente per i Diritti delle Persone con Disabilità del Municipio IV organizza per venerdì 10 ottobre presso il Centro culturale Gabriella Ferri un evento dal titolo “L’abitare delle persone con disabilità: offerta dei servizi residenziali e progettualità alternativa”.

L’evento è organizzato di concerto con il Presidente del Municipio IV, Massimiliano Umberti e l’Assessora alle Politiche Sociali Giovanna Sammarco.

Come illustrato da Bianca Garofalo, Presidente della Consulta, “l’evento nasce con l’obiettivo di informare e sensibilizzare la cittadinanza sul tema della residenzialità per le persone con disabilità, esplorando le diverse tipologie di servizi attualmente disponibili e promuovendo un confronto su modelli innovativi di vita indipendente. L’iniziativa si propone come momento di dialogo tra istituzioni, enti gestori, famiglie e cittadini, per riflettere insieme sul diritto all’abitare delle persone con disabilità e costruire percorsi sostenibili di autonomia e inclusione sociale. Sarà garantito il servizio di interpretariato LIS a cura del Dipartimento Politiche Sociali e Salute – Direzione Servizi alla Persona Realizzato dalla Cooperativa Sociale ONLUS “Segni d’Integrazione“.

L’appuntamento è per venerdì 10 ottobre, dalle 8:30 alle 14:00, presso i locali del Centro Gabriella Ferri, in via delle Cave di Pietralata 76.

