“L’Amore è una scusa” al Teatro Arciliuto di Roma

Dopo il brillante successo dello scorso anno, torna sul palcoscenico del Teatro Arciliuto, dal 15 al 26 gennaio (escluso venerdì 17), L’AMORE E’ UNA SCUSA, spettacolo scritto da Maria Carolina Salomè, con Alessandro Molinari, Maria Carolina Salomè e Federico Scribani.

– Supervisione artistica, Massimiliano Vado

– Costumi, Paola Bonucci

Cosa succede se tre amici che si conoscono da trent’anni, decidono di incontrarsi per fare musica? E se uno di loro è un anno che non esce di casa, dopo la separazione dalla moglie, mentre l’altro è un attore cantante sempre in fuga da storie d’amore ingarbugliate e il terzo, anzi la terza è un’amica del cuore?

Federico e Carolina cercano di motivare Alessandro, l’amico musicista in un momento di evidente difficoltà esistenziale coinvolgendolo in un progetto per uno spettacolo musicale in cui ripercorreranno i trent’anni di amicizia che li lega finendo inevitabilmente a parlare della gioventù, di ricordi, di sentimenti, di donne, di uomini, di visione maschile e femminile dell’amore, toccando attraverso le canzoni le varie tappe di una storia d’amore, dai suoi felici momenti iniziali, al suo struggente tramonto, in un’atmosfera ironica e delicata, con un altalenarsi continuo fra il romanticismo e il graffiante, per poi comprendere che in fondo l’Amore è solo una scusa per ritrovarsi…

L’AMORE E’ UNA SCUSA

Dal 15 al 26 gennaio

Dal mercoledì al sabato ore 21,30; domenica ore 18,30

Possibilità di prenotare l’aperitivo alle 20,30

Non si recita il 17 Gennaio

Biglietti: Ingresso Intero Euro 20,00 – Ridotto Euro 15,00 ( il ridotto è riservato alle persone iscritte alla mailing list del Teatro http://dm-mailinglist.com/ subscribe?f=74ba7f05 )

Contatti Evento: Teatro ARCILIUTO Piazza Montevecchio, 5 Tel. +39 06 6879419 (dalle ore 18,00 in poi) – mobile 333 8568464 (calls&sms) info@arciliuto.it – http://www.arciliuto.it/

Come raggiungere il teatro

Da Largo Zanardelli le persone percorreranno Via dei Coronari proseguendo sino alla quarta stradella a sinistra in corrispondenza di Piazza San Simeone, detta di Montevecchio. Nella successiva piazzetta di Montevecchio, al numero 5 troveranno L’ARCILIUTO.

S. B.