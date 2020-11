Largo Preneste: dopo la pulizia e la denuncia dei cittadini scatta la manutenzione del Servizio Giardini

“L’azione di pressione e di denuncia del degrado alle Istituzioni competenti del comune di Roma e del Municipio V ha dato i suoi frutti (seppur piccoli): dopo circa un mese dal nostro intervento di pulizia e dopo 3 mail e relative chiamate per sollecitare l’intervento per la manutenzione straordinaria del verde orizzontale per il Colombario di Largo Preneste, ieri sono finalmente intervenuti gli operatori del Servizio giardini!”

L’annuncio è di Riccardo Benisio (FSI – Riconquistare l’Italia) che tiene a sottolineare: “È una piccola vittoria, che ovviamente non ci fa rilassare. Continueremo a tenere alta l’attenzione su Largo Preneste. Inoltre stiamo per passare all’azione di pulizia e di denuncia del degrado del Parco Pasolini, all’incrocio tra viale della Venezia Giulia e via Attilio Hortis, dove ci ritroveremo domenica 22 novembre 2020 alle ore 11 insieme ai militanti di “Riconquistare l’Italia” ed alla cittadinanza del territorio. Di nuovo grazie mille per l’attenzione che Abitare a Roma ha dato pubblicando l’articolo on-line del nostro intervento. Sono certo che sia stata anche questa sinergia a portare l’intervento degli operatori preposti.

Nelle foto la situazione prima e quella dopo l’intervento del Servizio Giardini, con la relativa risposta della segreteria centrale.