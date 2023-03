“L’Arte del ‘900” II edizione dal 17 al 31 marzo 2023

Il progetto “l’Arte del ‘900” presenta di volta in volta percorsi culturali che hanno molteplici motivazioni; la prima ha come oggetto l’indagine sul panorama artistico italiano e internazionale, l’altra quella di stimolare un movimento virtuoso e un luogo di libero confronto, che favorisca il formarsi di altre iniziative e che nella vita di tutti i giorni diventi uno scambio culturale, di ricerca, di conoscenza e di creatività, affinché possa diffondersi per migliorare le relazioni umane.

Il programma è articolato in sette eventi a tema dedicata periodi artistici importanti che caratterizzano il secolo.

La seconda esposizione (percorso) è dedicato a “l’Arte Povera di Michelangelo Pistoletto” e si inaugurerà il 17 marzo 2023.

Tra il 1965 e il 1966 l’artista produce un insieme di lavori intitolati “oggetti in meno”, considerati basilari per la nascita dell’Arte Povera, movimento artistico che vuole proporre l’arte con semplicità, evidenziando particolarmente il processo creativo, di cui Pistoletto è animatore e protagonista nel panorama artistico internazionale.

L’Inaugurazione sarà il 17 Marzo ore 19.00 in via P R. Pirotta 95.

Orari di apertura al pubblico: 15.30/19.00,esclusi sabato e domenica

Scuole: 10.00/13.00 (con prenotazione)

ingresso gratuito.