Las Mariposas vuelan todavia. Dedicato alle donne ad alla loro forza

Una piccola sala teatrale ha permesso ai fortunati spettatori di poter varcare le mura dell’edificio e di ammirare il volo danzante ed avvolgente delle ali delle farfalle.

Tre forti, leggendarie, meravigliose farfalle il 25 novembre del 1960 con il loro volo provocarono un moto nell’aria talmente forte ed intenso da giungere fino a noi che ogni 25 novembre ricordiamo la sorte che subirono le tre sorelle Mirabal trasformando la brutalità in leggiadria, la violenza in consapevolezza.

Nella piccola, solo fisicamente, sala del CIP, in Via delle Ciliegie 42 (siamo nel quartiere Alessandrino) venerdì 18 febbraio “Las Mariposas vuelan todavia” lo spettacolo realizzato, costruito e magistralmente diretto da Angela Ricci ha offerto ai fortunati spettatori la possibilità del tocco magico e potente delle tre farfalle (interpretate da Orietta Petrignani, Irene De Paolis, Veronica Elefante, coadiuvate nella parte cantata e musicale da Maria Laura Satta e da Santi Morana).

Una scenografia essenziale e profonda, come essenziale e profonda è la struttura e la poesia del testo interpretato, come essenziale e profondo è il turbamento della consapevolezza nella lotta contro le tirannie e le violenze.

Tre anime che diventano corporee non nel ricordo delle loro azioni ma nella visione delle azioni che altri, dopo di loro, potranno intraprendere e proseguire, facendo continuare a far volare le farfalle, che piano piano, delicatamente ma inesorabilmente sono riuscite a far muovere l’aria in altre parti del mondo.

L’ultima scena, quella corale, coinvolge non solo le attrici presenti in scena ma tutto il pubblico in un delicato e potente augurio di consapevolezza dell’essere donna e dell’essere non più disposte a subire volenza: las Mariposas vuelan todavia!

Le farfalle hanno vinto e grazie al loro volo anche noi oggi possiamo sentire qual moto nell’aria che riporta suoni di libertà, di consapevolezza, di dignità.