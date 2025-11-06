Latte & Coccole: nuovi laboratori per genitori di bimbi da 0 a 3 anni

Latte & Coccole, Associazione di promozione sociale con più di 20 anni di esperienza e presenza sul territorio comunale, ha appena attivato dei nuovi laboratori per genitori di bimbi da 0 a 3 anni.

Il filo conduttore delle proposte dell’associazione è il sostegno alla genitorialità e l’accompagnamento dei genitori per poter vivere la nascita e la crescita dei figli con serenità e armonia.

Oggi infatti, in un paese a natalità così bassa come il nostro, si diventa genitori senza alcuna esperienza concreta e solida di come “è fatto” un bambino, tantomeno un neonato.

Sì, ci sono tanti strumenti che spiegano la “teoria”, ma essere genitore è una faccenda molto “pratica”. Per questo Latte & Coccole offre grazie al suo staff multidisciplinare molte occasioni di confronto, consulenza, gruppi, dove i genitori possano trovare confronto e aiuto pratico e specifico.

Leggiamo insieme

In particolare da poco è iniziato Leggiamo Insieme, un laboratorio per genitori e bimbi da 0 a 3 anni per appassionarsi alla lettura fin da piccolissimi.

Leggere ad alta voce fin dalla nascita offre moltissimi benefici a tutta la famiglia:

Favorisce lo sviluppo del linguaggio e delle capacità cognitive dei più piccoli

Rafforza il legame affettivo tra genitori e bambini

Crea un momento di gioco e ascolto che porta emozione e crescita

Offre uno spazio a misura di bambino e genitori e la possibilità di condividere e fare amicizia con altri mamma e papà

Offre suggerimenti pratici utili per creare uno spazio lettura a casa con testi selezionati adatti a ogni bambino sulla base del suo momento di crescita e preferenze

Leggiamo insieme si tiene ogni mercoledì alle ore 17.00 presso la sede di Latte & Coccole in via Cave di Pietralata 14 (zona Tiburtina a 500 mt dalla Stazione FS)

Per info, scrivere a info@latteecoccole.it

