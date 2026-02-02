Laurentina paralizzata ogni volta che piove: i residenti protestano con i gonfiabili

La situazione è critica: il sistema di drenaggio è al collasso, incapace di reggere piogge che ormai sono diventate la norma. I residenti, armati di stivali e secchi, cercano di liberare i passaggi, ma il problema è strutturale.

Il braccio di ferro sulla sicurezza

Al centro della polemica c’è la gestione della viabilità. Mentre la Presidente del Municipio IX, Titti Di Salvo, e l’assessora ai Lavori Pubblici, Ludovica Tranquilli, hanno spinto per una riapertura a senso unico alternato per evitare l’isolamento, la Città Metropolitana (competente per quel tratto) ha mantenuto la chiusura totale.

«Troviamo gravissimo che un dirigente non si assuma la responsabilità di riaprire la strada, lasciando un quadrante ostaggio dell’immobilismo — denuncia il Comitato Cinque Colline — chi percorre via Laurentina non passeggia: va a lavorare o deve raggiungere l’ospedale».

Le soluzioni tecniche al vaglio

La consigliera delegata della Città Metropolitana, Manuela Chioccia, ha annunciato che per oggi, 2 febbraio 2026, è previsto un sopralluogo tecnico. Le ipotesi sul tavolo per risolvere l’emergenza in modo definitivo sono complesse:

Vasca di laminazione: Una grande area di espansione per raccogliere l’acqua in eccesso a monte della strada, evitando che invada la carreggiata.

Nuovi attraversamenti idrici: Scavi sotto via Laurentina per permettere il deflusso del fosso, proteggendo però i sottoservizi esistenti (gas, fibra e acqua).

Assemblea pubblica il 21 febbraio

L’unica esponente politica presente fisicamente alla protesta di ieri 1 febbraio è stata Carla Canale (Lista Civica Raggi), punto di riferimento per il supporto legale del comitato.

Per sbloccare la situazione, la Presidente Di Salvo ha indetto un’assemblea pubblica per il 21 febbraio, invitando i vertici di Città Metropolitana e Regione Lazio.

L’obiettivo è ottenere impegni certi su fondi e tempi, mentre le previsioni meteo per i prossimi giorni annunciano nuove piogge sulla Capitale, facendo temere che la strada possa rimanere interdetta ancora a lungo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.