Lazio, 30 milioni per la gestione degli alloggi sociali: approvati criteri e modalità di compensazione
La delibera stabilisce in dettaglio i dati che le aziende dovranno indicare per accedere alla compensazione, garantendo una copertura finanziaria solida e programmata
La Giunta regionale del Lazio ha approvato i criteri e le modalità di applicazione della nuova misura di compensazione per la gestione degli alloggi sociali, destinata a sostenere le aziende territoriali.
L’obiettivo è integrare la differenza tra costi e ricavi degli alloggi assegnati ai nuclei familiari delle fasce A e B.
Per rendere operativa la misura, è stato stanziato un importo complessivo di 30 milioni di euro per il triennio 2025-2027.
Il provvedimento
La delibera stabilisce in dettaglio i dati che le aziende dovranno indicare per accedere alla compensazione, garantendo una copertura finanziaria solida e programmata.
Si tratta di un intervento che si inserisce nel piano di sostegno avviato dalla Regione per favorire il risanamento delle aziende territoriali e assicurare la continuità nella gestione del patrimonio abitativo pubblico.
Le parole dell’assessore Ciacciarelli
“L’approvazione dei criteri e delle modalità di applicazione della misura di compensazione per la gestione degli alloggi sociali costituisce una ulteriore conferma del concreto e diretto sostegno che la Regione Lazio ha inteso riconoscere alle aziende territoriali per far fronte ai notevoli costi di gestione degli alloggi assegnati alle famiglie appartenenti a determinate fasce reddituali.
Con tale deliberazione abbiamo dato una forte copertura all’intervento attraverso lo stanziamento di 30 milioni di euro. È la conferma della volontà della giunta Rocca di sostenere concretamente le aziende territoriali, avviando una pluralità di azioni necessarie per il loro progressivo risanamento”, ha dichiarato l’assessore alle Politiche abitative e Case popolari, Pasquale Ciacciarelli.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.