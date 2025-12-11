Lazio, 5 milioni per rafforzare le imprese: arrivano i voucher per assumere manager e consulenti qualificati

La Regione Lazio investe 5 milioni di euro per sostenere le imprese e migliorarne la competitività puntando su una leva decisiva: le competenze manageriali.

È questo il cuore del nuovo avviso pubblico per il rafforzamento delle capacità manageriali delle imprese, un bando pensato per accompagnare le aziende — in particolare quelle dei servizi e dell’industria, con un occhio di riguardo al comparto dell’accoglienza — in un percorso di crescita strutturato.

«Vogliamo aumentare la managerialità e rispondere alle indicazioni europee che puntano su uno sviluppo basato sulla sinergia tra economia e capitale umano» spiega l’assessore regionale al Lavoro e Formazione, Giuseppe Schiboni. «Questo avviso segue la direzione tracciata dal Protocollo d’intesa siglato lo scorso 19 giugno con Manageritalia Lazio, Federmanager Roma e Federalberghi Lazio, per dare nuovo vigore al nostro territorio investendo sulle competenze dei manager».

Due linee di intervento per potenziare le imprese

Il bando si articola in due strumenti:

1. Voucher assunzioni

Destinato alle imprese che assumono manager disoccupati, con contratti:

a tempo indeterminato

oppure a tempo determinato di almeno 12 mesi

Sono ammessi profili con qualifica di quadro o dirigente.

2. Voucher consulenze

Pensato per l’acquisto di consulenze manageriali specialistiche della durata minima di 12 mesi. Il contratto deve prevedere almeno 100 giornate di lavoro ed è rivolto a professionisti:

disoccupati

oppure con redditi annui entro le soglie del regime forfettario.

I contributi variano in base alla dimensione dell’impresa, con premialità per l’inserimento di manager donne o over 55.

Schiboni: “Le persone sono la forza delle imprese”

L’assessore sottolinea l’importanza di valorizzare figure qualificate che rischiano di restare ai margini del mercato del lavoro: «I manager rappresentano un patrimonio di conoscenza ed esperienza che non possiamo permetterci di disperdere. Il bando è pensato per sostenere chi è disoccupato o in fase di ricollocazione, e allo stesso tempo per accompagnare imprenditori e imprese nei loro processi di innovazione».

Per Schiboni, investire sulle competenze manageriali non è più una scelta opzionale, ma una necessità strategica: «La forza delle imprese nasce dalle persone. Questo progetto nasce proprio per offrire strumenti concreti che aiutino le aziende del Lazio ad adottare nuovi approcci, nuove soluzioni e una visione più moderna e competitiva».

