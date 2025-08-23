Lazio, biglietti “truccati” per Como: tifosi beffati dalla Questura

Pur di esserci allo stadio Sinigaglia per Como-Lazio di domenica 24 agosto 2025, alcuni tifosi biancocelesti hanno provato la scorciatoia: dichiarare residenze false al momento dell’acquisto dei biglietti, così da accedere ai settori riservati ai sostenitori di casa.

Un escamotage che non è però sfuggito alla Questura di Como, che insieme all’Ufficio Anagrafe del Comune ha incrociato i dati, scoprendo la truffa: dietro quelle registrazioni fasulle si celavano infatti diversi residenti nel Lazio.

La manovra viola apertamente la determinazione n. 32/2025 dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive e le disposizioni del Gruppo operativo sicurezza (GOS). Per questo, la Questura ha imposto al Como 1907 l’annullamento immediato dei biglietti ottenuti con dichiarazioni mendaci.

Le autorità lanciano un avvertimento chiaro: “Non recatevi allo stadio senza un titolo valido”. I controlli ai tornelli saranno potenziati, per evitare l’ingresso irregolare e scongiurare possibili tensioni tra le tifoserie.

Ma per i tifosi “furbetti” la partita potrebbe giocarsi anche lontano dal campo: oltre all’annullamento dei tagliandi, sono partiti accertamenti individuali che potrebbero tradursi in sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, addirittura penali.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.