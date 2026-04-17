Lazio blindato: 6,5 milioni per la sicurezza urbana. Arrivano videosorveglianza nelle scuole e “Movida Sicura”

La Regione Lazio accelera sul fronte della sicurezza urbana e mette sul tavolo nuove risorse per rafforzare il controllo del territorio.

La Giunta guidata da Francesco Rocca ha approvato il Piano pluriennale che definisce strategie e interventi per costruire un sistema integrato di sicurezza in tutta la regione.

Il provvedimento, presentato su proposta dell’assessora Luisa Regimenti, mobilita complessivamente 6,5 milioni di euro destinati agli enti locali, con l’obiettivo di contrastare degrado e microcriminalità, migliorare la qualità degli spazi pubblici e ridurre la percezione di insicurezza nei quartieri.

Tecnologie e territorio: la nuova strategia

Il cuore del piano è rappresentato dal prossimo bando “Sicurezza in Comune”, che metterà a disposizione oltre 3,3 milioni di euro per interventi mirati.

Tre le direttrici principali: il rafforzamento della videosorveglianza attorno alle scuole per prevenire episodi di bullismo e spaccio; il controllo delle aree della movida, sempre più sotto pressione; e i progetti di riqualificazione urbana per restituire vivibilità agli spazi degradati.

Accanto a questi strumenti, una quota di risorse sarà destinata ai Patti per la Sicurezza, accordi specifici da costruire direttamente con i Comuni per rispondere a criticità locali.

Beni confiscati e legalità diffusa

Il piano guarda anche al recupero sociale dei beni sottratti alla criminalità. Con il bando “Spazi di Legalità” — che sarà riproposto nel 2026 — verranno stanziati altri 3 milioni di euro per trasformare immobili confiscati in presìdi civici, culturali e sociali.

“Interveniamo dove serve di più”

Secondo la Regione, il programma nasce da un confronto diretto con amministratori locali, prefetture e forze di polizia. L’obiettivo è concentrare gli sforzi nei contesti più esposti, come le aree attorno alle scuole e i luoghi della movida, sempre più spesso teatro di episodi di criminalità diffusa.

“La sicurezza passa anche dall’innovazione”, sottolinea Regimenti, indicando nelle nuove tecnologie — a partire dalla videosorveglianza — uno degli strumenti chiave per presidiare il territorio e prevenire i reati.

Una linea che Regione Lazio intende rafforzare nei prossimi mesi, puntando su interventi mirati e su una collaborazione sempre più stretta con i Comuni, chiamati a tradurre le risorse in progetti concreti per i cittadini.

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