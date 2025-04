Lazio corsara a Genova

Era una partita indecifrabile e imprevedibile, soprattutto per la Lazio, in molti si domandavamo se dopo la delusione dei calci di rigore di Europa League, i ragazzi avessero mollato o se avessero invece fatto una prova di carattere e per fortuna la risposta esatta è stata la seconda.

A parte il primo minuto dove parte forte il Genoa, i biancocelesti prendono in mano le redini del gioco, ma come spesso accade ultimamente viene tenuta a galla da due parate di Mandas.

Non commentiamo la sospensione per il lancio di fumogeni, di cui uno colpisce sulla schiena proprio il portiere della Lazio, e questa pausa fa un brutto scherzo al grifone, che subisce al 22° l’espulsione del debuttante Otoà e dopo 10 minuti il goal in acrobazia e bellissimo del Taty Castellanos.

Il secondo tempo è sotto controllo della Lazio che raddoppia con Dia e governa molto bene la partita fino all’espulsione di Belayane subentrato soltanto 5 minuti prima a far respirare Rovella.

La partita finisce senza troppi colpi di scena e vista la sconfitta Juventina, la Lazio raggiunge i bianconeri al quinto posto e resta in corsa per l’Europa che conta, ma quest’anno 5 squadre in 4 punti, rischiano di andare in Champions o di restare a bocca asciutta.

Sarà un fine campionato molto combattuto, per lo scudetto, per l’Europa e a parte il Monza anche la lotta per non retrocedere è apertissima.

W il calcio.

Classifica Serie A

Inter 71, Napoli 71, Atalanta 64, Bologna 60, Juventus 59, Lazio 59, Roma 57, Fiorentina 56, Milan 51

Gli highlights di Genoa Lazio 0-2 >>>

LA PAGELLE BIANCOCELESTI

Mandas 7

Lazzari 5,5

Gila 7

Romagnoli 6,5

Pellegrini 6,5

Rovella 6,5

Guendouzi 7

Zaccagni 6

Dia 7

Marusic 6,5

Castellanos 7,5

Pedro 5

Vecino 6

Belayane 4,5

Noslin SENZA VOTO

Hysaj SENZA VOTO

