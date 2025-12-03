Lazio, firmato un protocollo d’intesa con il Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia per il “Durante e Dopo di Noi”

Un passo avanti importante per accompagnare le famiglie del Lazio nei percorsi di tutela delle persone con disabilità.

La Regione Lazio ha firmato un protocollo d’intesa con il Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia per aprire uno spazio stabile di consulenza gratuita e qualificata sul tema del Durante e Dopo di Noi, un ambito che spesso genera dubbi, timori e complessità normative.

L’accordo permetterà di offrire alle famiglie un vero e proprio punto di riferimento, capace di orientare scelte delicate come la costruzione di patrimoni solidali, la creazione di fondazioni di comunità o gli strumenti di protezione previsti dalla legge, dal trust ai fondi speciali fiduciari.

Maselli: “Più cultura giuridica e più tutele per le famiglie”

A firmare il protocollo, nella sede della Regione, l’assessore Massimiliano Maselli e il presidente del Consiglio Notarile Marco Forcella, alla presenza del presidente della Consulta regionale disabilità, Umberto Emberti Gialloreti.

«Il protocollo promuove il Dopo di Noi tra cittadini, enti pubblici e privato sociale e sostiene la creazione di patrimoni solidali e fondazioni di comunità», spiega Maselli. «L’obiettivo è rafforzare la capacità della Regione nella gestione integrata delle politiche per la disabilità, in linea con il Libro Verde e con il nuovo Libro Bianco in fase di elaborazione. È un impegno concreto per il futuro delle persone con disabilità e delle loro famiglie».

Forcella: “Non solo norme, ma una responsabilità di comunità”

Il presidente del Consiglio Notarile, Marco Forcella, sottolinea il valore sociale del progetto:

«Il Dopo di Noi non è solo materia giuridica, ma una responsabilità che coinvolge l’intera comunità. Significa garantire protezione e continuità quando il sostegno familiare viene meno», afferma.

Forcella anticipa anche un potenziamento dello sportello gratuito di orientamento rivolto ai cittadini:

«Il notaio ha il compito di trasformare in certezze giuridiche la volontà affettiva delle famiglie. Presto rafforzeremo i servizi di orientamento per aiutare i cittadini a muoversi tra tutele patrimoniali, vincoli di destinazione e strumenti come trust e fondi speciali fiduciari».

