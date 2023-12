Lazio-Genoa, tutto pronto per la sfida di Coppa Italia

Archiviata la partita contro il Cagliari la Lazio domani Martedì 5 Dicembre 2023 tornerà di nuovo in campo. La squadra di Maurizio Sarri se la vedrà contro il Genoa nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

I biancocelesti, arrivati l’anno scorso ai quarti, mettono nel mirino il trofeo per tornare ad alzare una coppa a quasi quattro anni dall’ultima volta.

Quello di domani sarà l’ottavo incrocio tra Lazio e Genoa in Coppa Italia. Nei 7 incontri precedenti la Lazio ha avuto la meglio in 4 occasioni mentre è una sola la vittoria dei liguri. Sono invece 2 i pareggi.

L’ultimo incrocio nella coppa nazionale risale al 2017: a trionfare furono i baincocelesti allora di Simone Inzaghi, usciti vittoriosi per 4-2 grazie ai gol di Hoedt, Djordjevic, Milinkovic e Immobile.

Lazio-Genoa, le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Sepe; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Cataldi, Vecino, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Isaksen. All.: Sarri

Genoa (3-5-2): Leali; De Winter, Matturro, Vogliacco; Martin, Kutlu, Badelj, Thorsby, Hefti; Ekuban, Puscas. All.: Gilardino

Lazio-Genoa, Coppa Italia, dove vedere la partita:

L’ottavo di finale di Coppa Italia fra Lazio e Genoa sarà trasmesso in chiaro su Canale 5.

La partita dell’Olimpico sarà visibile anche in streaming sia sul sito di Sportmediaset che su Mediaset Infinity.