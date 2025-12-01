Lazio in tavola. Alla scoperta dei sapori autentici della Regione

Vieni a scoprire a Roma i sapori che raccontano la terra laziale il 7, 14 e 21 dicembre 2025. Una vera e propria full immersion nella tradizione enogastronomica del Lazio nelle tre domeniche prima di Natale.

Saranno infatti tre gli appuntamenti a dicembre organizzati dall’Associazione Humanitas a Roma in via Ardeatina km 11.500 ( fronte ingresso Nuovo Santuario Divino Amore) con ingresso libero dalle ore 10 fino alle 14 .

Pane, olio e formaggi la faranno da protagonisti in un viaggio alla scoperta dei sapori autentici del Lazio. Ogni domenica di dicembre sarà l’occasione per un percorso tra gusto, tradizione e cultura. Un’esperienza guidata da esperti e produttori locali.

Si parte il 7 dicembre con il Pane di Lariano e Genzano. Sarà una giornata dedicata agli antichi forni laziali: mostreremo come sono fatti, come funzionano e anche i bambini potranno divertirsi con il laboratorio “Impasta la tua pagnotta”.

Il 14 dicembre sarà la volta degli oli e dei vini doc dei Castelli Romani. Si potrà godere di un vero e proprio viaggio sensoriale di prodotti delle colline della Sabina, della Tuscia, di Canino e delle Colline Pontine.

Il mese dedicato ai sapori autentici del Lazio si concluderà il 21 dicembre con l’evento dedicato ai formaggi dop.

Gli ospiti potranno godere di degustazioni guidate su tecniche e storie delle produzioni più rappresentative della nostra regione. “Sapori nostri, il Lazio in tavola è un’iniziativa fortemente voluta dalla nostra associazione – ha dichiarato il presidente di Humanitas Filippo Lombardi – per far rivivere alle persone i veri valori del territorio e del patrimonio culturale del Lazio e dell’intera Italia. Quelli che i nostri genitori e i nostri nonni hanno potuto vivere come quotidianità e che purtroppo oggigiorno stiamo dimenticando“.

L’evento avverrà grazie al contributo della Regione Lazio, dell’ Arsial (l’Agenzia Regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’ Agricoltura del Lazio ) e dell’ organizzazione Zappa che ti passa.

Per info: 347 6377583

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.