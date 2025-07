Lazio, nasce il Fondo di solidarietà di Protezione civile: 150mila euro per la salute dei volontari

Un aiuto concreto per chi ogni giorno mette a rischio la propria vita per proteggere quella degli altri. È questo il cuore dell’iniziativa approvata dalla Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore Pasquale Ciacciarelli, che ha dato ufficialmente il via al Fondo di solidarietà per il volontariato di Protezione civile.

Il provvedimento stabilisce criteri e modalità per accedere ai contributi economici destinati ai volontari che abbiano subito infortuni o sviluppato disturbi da stress post-traumatico nell’ambito delle attività di previsione, prevenzione e soccorso. Una tutela nuova, che riconosce non solo il valore operativo ma anche umano dell’impegno quotidiano dei volontari.

Per sostenere il fondo sono stati stanziati 150mila euro per ciascun anno dal 2025 al 2027. Un segnale forte, che conferma l’attenzione della Regione verso una figura troppo spesso data per scontata: il volontario.

“Con l’approvazione dei criteri – ha spiegato l’assessore Ciacciarelli – diamo esecutività a un’iniziativa fortemente voluta dal governo regionale. Vogliamo garantire una copertura economica a chi ha sostenuto spese sanitarie a seguito di infortuni legati alle attività di Protezione civile.”

Ma non si tratta solo di rimborsi. Il fondo abbraccia anche spese per terapie riabilitative e psicologiche, evidenziando una consapevolezza sempre più matura verso i traumi invisibili che molti volontari portano con sé dopo aver operato in scenari di emergenza.

“I nostri volontari – ha aggiunto Ciacciarelli – affrontano situazioni difficili e spesso rischiose. Questa misura vuole essere un atto di riconoscenza per il loro impegno, un modo per dire grazie a chi, con dedizione e coraggio, si mette al servizio del territorio.”

