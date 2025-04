Lazio – Parma 2 – 2. Un pareggio inutile, ma prezioso per la società

Nemmeno il tempo di mettersi comodi e la Lazio va sotto. Innervositi poi per un fallo non fischiato a Zaccagni, il primo tempo vola via senza acuti ne da una parte ne dall’altra. I biancocelesti tengono il pallino del gioco, ma troppo lentamente dando ai parmigiani la possibilità ogni volta di mettersi a posto e coprire bene gli spazi.

Inizio del secondo tempo copia/incolla del primo, il Parma recupera palla, rimpallo al limite dell’area e Ondrejka fa doppietta personale.

Bisogna aspettare l’ingresso di Pedro, per velocizzare la manovra e dimostrare, se ancora ce ne fosse bisogno, che se i giocatori fanno la differenza anche a 38 anni, è perché la qualità ha un peso nel calcio e non bastano schemi, gioventù o intuizioni geniali.

La Lazio non è più quella di inizio stagione e non lo è dal derby d’andata, anche perché mancano i giocatori di categoria superiore.

La doppietta di Pedrito fa sperare in una vittoria che non arriva.

Non commento l’arbitraggio, ma il guardalinee che non aiuta l’arbitro sul fallo su Pedro a 5 metri e in piena visuale, mi farebbe pensare male.

Ora testa ad Empoli, senza tabelle e che questo finale di stagione faccia svoltare anche la società a capire che servono giocatori di qualità e i giocatori di qualità costano.

LA PAGELLE BIANCOCELESTI

Mandas 6,5

Pellegrini 6,5

Romagnoli 6

Gila 5,5

Marusic 5

Guendouzi 5

Rovella 5

Dia 4,5

Zaccagni 5,5

Castellanos 5

Isaksen 5

Tchaouna 5

Noslin 6

Pedro 7,5

Vecino 6

HIGHLIGHTS Lazio – Parma 2-2 >>>

Classifica Serie A dopo la 34ª giornata

Pos Club Pt G V N P GF GS DR 1 Napoli 74 34 22 8 4 54 25 29 2 Inter 71 34 21 8 5 72 33 39 3 Atalanta 65 34 19 8 7 67 31 36 4 Juventus 62 34 16 14 4 51 31 20 5 Bologna 61 34 16 13 5 52 37 15 6 Roma 60 34 17 9 8 49 32 17 7 Lazio 60 34 17 9 8 57 45 12 8 Fiorentina 59 34 17 8 9 53 34 19 9 Milan 54 34 15 9 10 53 38 15

