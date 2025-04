Lazio – Roma 1-1, un pareggio che serve a poco per la classifica

La Roma pareggia 1-1 nel derby giocando non certo una bella partita e prende un punto che serve pochissimo alla classifica in ottica Europa.

Ranieri schiera i giocatori più probabili ma li mette in campo con un 4-4-1-1 con Svilar in porta, Celik Mancini Ndika e Angelino nella linea difensiva, Soulé Paredes Koné e Angelino a centrocampo, Pellegrini a ridosso di Dovbyk.

La squadra giallorossa non comincia benissimo, lasciando da subito l’iniziativa agli avversari e rimanendo guardinga dietro e pronta a ripartire. Al 5′ stupidaggine di Paredes – che più che argentino delle volte sembra un coatto periferia – che da un schiaffetto a palla lontana a Zaccagni che cade come fulminato. Giusta ammonizione, e poteva essere anche rosso, e sulla punizione inizia lo show di Svilar che sventa con una manata di gran riflesso un tiro di testa a colpo sicuro di Romagnoli. La Roma soffre tantissimo Isaksen sulla destra e non riesce ad imbastire una azione degna di nota con un Pellegrini che continua a latitare e Saelemakers e Soulé molto evanescenti. I padroni di casa ne approfittano tenendo palla e spingendo. Proprio su una grande azione in area di Isaksen arriva il secondo miracolo di Svilar che manda in angolo una bomba dello svedese. La partita diventa più spigolosa e brutta con tanti falli e tanti errori in mezzo al campo e si arriva alla chiusura del primo tempo senza grandi sussulti.

Nel secondo tempo ci si aspetta una Roma un po’ più pimpante anche grazie all’ingresso di Cristante per Paredes ed invece l’atteggiamento non cambia, e allora arriva il gol dello svantaggio al 47′. Fatalmente il gol arriva da due giocatori cresciuti nel vivaio della Roma ma tifosi dei colori che ora difendono. Cross su punizione di Luca Pellegrini e, come succede ormai spesso quest’anno, la Roma si fa trovare impreparata e di testa Romagnoli la mette dentro. 1-0.

La Roma finalmente reagisce e si butta in avanti. Al 54′ è il portiere avversario a salvare la propria squadra su colpo di testa di Mancini. La Roma è viva, ma Dovbyk è veramente poca cosa e gli esterni non gli offrono un pallone decente. Al 59′ finalmente esce Pellegrini, impresentabile, e Ranieri mette l’altra punta Shomurodov e la Roma si sveglia, anche se un minuto dopo Svilar si conferma su un colpo di testa di Guendouzi.

Al 69′ pareggia la Roma. Azione sulla trequarti avversaria, Soulé quasi di prepotenza si prende la palla prima della lunetta dell’area di rigore e spara un bolide che tocca la parte bassa della traversa e grazie alla goal line technology l’arbitro giudica dentro ed è 1-1. Sulle ali dell’entusiasmo la Roma spinge tentando di fare il secondo gol ma l’onda d’urto del gol dura 5 minuti. La squadra giallorossa arretra di nuovo e dà l’iniziativa agli avversari che hanno due grandi occasioni per tornare in vantaggio, ma Svilar si mostra insuperabile prima su tiro dell’altro ex avvelenato Pedro e poi con una doppia prodezza prima su deviazione a poca distanza di Ndika e poi sul successivo intervento di Dia che lui blocca a terra. All’82’ Soulé cerca il miracolo sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma la palla va fuori. Entra Baldanzi per Dovbyk e negli ultimi minuti anche El Shaarawy per un nervosismo Saelemakers e Rensch per Soulé. La partita non cambia fino al triplice fischio al 95′ per un pareggio che serve poco se non a continuare la striscia di imbattibilità arrivata ora a 16 partite.

Vista la partita e le occasioni lasciate agli avversari il pareggio è un risultato di lusso, ma per la classifica e per avere una speranza di entrare in Europa – soprattutto in quella che conta – la Roma doveva vincere, ma per farlo doveva (e dovrà) avere un atteggiamento e un gioco diverso.

Non si riesce a capire se la squadra sia stanca o se senza Dybala non trovi il benché minimo straccio di gioco. La Roma è sempre passiva, tutta schierata dietro, ma non ha poi i giocatori ideali, veloci e scattanti, per partire in contropiede. Stasera poi, spesso sembrava di giocare in 9 con Pellegrini ectoplasma e Dovbyk che non ha mai toccato un pallone. La squadra gioca sempre troppo indietro e quasi mai in avanti e, solo quando si trova sotto, più per rabbia che per convinzione cerca il gol. Stasera è Soulé a tirare fuori il coniglio dal cilindro e lui dovrebbe capire che forse è l’unico che potrebbe sopperire all’assenza di Dybala.

Ora mancano altre sei difficilissime giornate e sabato prossimo arriverà sulla carta quella più facile contro l’ Hellas Verona e tre punti sono d’obbligo se si vuole ancora sperare a migliorare la classifica, ma serve qualcosa di più.

Per finire, un applauso gigante alla curva Sud per la bellissima coreografia che ha omaggiato un grande capitano romanista, Agostino Di Bartolomei.

