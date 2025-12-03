Lazio, via al bando da 9,7 milioni per sostituire i veicoli commerciali inquinanti

La Regione Lazio accelera sul fronte della sostenibilità e del sostegno al tessuto produttivo. È stato pubblicato l’avviso “Sostituzione dei Veicoli Commerciali Inquinanti”, un intervento da 9,7 milioni di euro rivolto alle imprese attive nei territori più sensibili alle criticità ambientali: Roma Capitale, Fiumicino, Guidonia Montecelio, Tivoli, Marino e Monterotondo.

Un bando semplice, immediato, pensato per un doppio obiettivo: rinnovare i mezzi più obsoleti e, allo stesso tempo, ridurre l’impatto emissivo nelle aree dove la qualità dell’aria necessita interventi urgenti.

Gli incentivi previsti

L’agevolazione, erogata a fondo perduto, sostiene l’acquisto di nuovi veicoli commerciali:

fino a 10.000 euro per mezzi elettrici N1 e N2;

fino a 5.000 euro per veicoli Euro 6 plug-in, ibridi, a metano, GPL o bi-fuel.

Il contributo è vincolato alla rottamazione di un veicolo a benzina fino a Euro 2 o diesel fino a Euro 4: una sostituzione reale, tangibile, che punta a togliere dalla circolazione i mezzi più inquinanti.

Come funziona

Le domande si presentano esclusivamente online, sulla piattaforma GeCoWEB Plus, dal 1° dicembre 2025 al 31 marzo 2026, salvo esaurimento anticipato dei fondi. Ogni impresa può richiedere il contributo per uno o due veicoli nuovi.

Documentazione e dettagli sono disponibili su lazioinnova.it e lazioeuropa.it.

Rocca: “Transizione senza penalizzare chi lavora”

Soddisfatto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che rivendica la scelta di una misura “pratica e utile”:

«Con questo bando compiamo un passo concreto per aiutare le imprese e migliorare la qualità dell’aria. La sostituzione dei veicoli commerciali più inquinanti non è solo un intervento ambientale: è un investimento sulla competitività delle aziende e sulla salute dei cittadini. Vogliamo una transizione che non lasci indietro nessuno».

Palazzo: “Ridurre le emissioni senza pesare su famiglie e imprese”

Sulla stessa linea l’assessore all’Ambiente Elena Palazzo, che sottolinea la continuità con le recenti politiche regionali:

«Aggiungiamo un altro tassello alle nostre politiche ambientali. Ridurre le emissioni sì, ma senza scaricare costi sulle spalle di famiglie e imprese. Questo bando sostiene concretamente chi usa ogni giorno il proprio mezzo per lavorare e contribuisce a rinnovare i veicoli più inquinanti».

Un provvedimento che unisce crescita economica e tutela ambientale, confermando una strategia regionale incentrata su interventi rapidi, mirati e di immediata ricaduta sul territorio.

