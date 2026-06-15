Categorie: Associazioni Cultura e Spettacoli Scuola e Università
Municipi: 4 (ex 5) | Quartiere: Pietralata
Le attività di Giugno 2026 dell’Associazione TIPIATTIVI
La chiusura, salvo eventuali eventi straordinari, il 26 giugno 2024
L’Associazione TIPIATTIVI (via Barelli 7 , a Pietralata) chiuderà le sue attività, salvo eventuali eventi straordinari, il 26 giugno 2024.
Fino al 26 giugno al BIBLIOPOINT PERLASCA le Aperture Ordinarie saranno dalle 14,30 alle 18,30
Grazie al Progetto “Scuole Aperte” le Aperture Straordinarie per eventi saranno nei pomeriggi, la sera e nei weekend (e verranno comunicati)
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17 giugno – DOPPIO EVENTO
dalle ore 17,30 – LAB – gruppo di lettura
Incontro speciale del LAB dedicato ad Andrea Turchi, nostro amico e socio fondatore dell’Associazione, scomparso qualche anno fa. Ognuno sceglierà un capitolo o un passo del romanzo I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni di cui parlare.
dalle 20,47 – “La Tempesta silenziosa”
Progetto ideato da Alessandro Baricco che trasformerà Roma in una grande comunità di lettori: tutti con lo stesso libro (Le notti bianche di Dostoevskij), alla stessa ora, accompagnati dalla stessa musica.
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per tutto il mese di giugno
AIUTO COMPITI (gratuito) a richiesta
scrivere a tipiattivi@libero.it
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GIOVEDÌ
ITALIANO L2 per Adulti (gratuito)
ore 16,30 – 18,30 – Bibliopoint Perlasca.
(per info tipiattivi@libero.it)
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Con piacere TIPIATTIVI sostiene i Laboratori estivi di Arteducazione – a cura di Progetto Axè
Laboratori di arte – teatro e musica percussiva per studenti 7-11 e 12-17 anni, gratuiti
info e prenotazioni: infoitalia@projetoaxe.org – tel 3520736000
*** A VIA POMONA 9***
*** A VIA POMONA 9***
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