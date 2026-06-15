Le attività di Giugno 2026 dell’Associazione TIPIATTIVI

L’Associazione TIPIATTIVI (via Barelli 7 , a Pietralata) chiuderà le sue attività, salvo eventuali eventi straordinari, il 26 giugno 2024.

Grazie al Progetto “Scuole Aperte” le Aperture Straordinarie per eventi saranno nei pomeriggi, la sera e nei weekend (e verranno comunicati)

Laboratori di arte – teatro e musica percussiva per studenti 7-11 e 12-17 anni, gratuiti

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