Le attività per il Giorno del Ricordo a Roma

Roma Capitale celebra il Giorno del Ricordo con un programma di iniziative fino al 15 febbraio per ricordare tutte le vittime delle Foibe Istriane e dell’Esodo Giuliano-Dalmata.

Il calendario completo degli appuntamenti su www.comune.roma.it. Tra le diverse iniziative si segnala oggi, 8 febbraio, alla Casa del Ricordo l’iniziativa 10 febbraio – Il Giorno del Ricordo. La tragedia dell’esodo giuliano dalmata e delle foibe,una Conferenza commemorativa per ricordare la tragedia degli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia in occasione del Giorno del Ricordo.

Nella mattina di sabato 9 febbraio ci sarà la deposizione della corona all’Altare della Patria e nel pomeriggio laCerimonia con la deposizione di una corona di alloro al Monumento in ricordo delle Vittime delle Foibe Istriane a largo Vittima delle Foibe Istriane, nel Municipio IX.

Alla Casa del Cinema proiezione di due film: La città dolente di Mario Bonnard e Cuori senza Frontiere di Luigi Zampa. Sarà inoltre presentata l’inchiesta sulla storia sociale e politica dell’Istria negli ultimi cinquant’anni: Istria. Il diritto della memoria di Anna Maria Mori. Ingresso libero.

Ancora sabato 9 al Liceo Scientifico Statale Enriques l’iniziativa Memoria è… Il dramma del confine orientale alla fine della II Guerra Mondiale. Le testimonianze del territorio. Sul territorio del Municipio Roma X vivono molti ex esuli giuliano-dalmati: l’incontro sarà l’occasione per rievocare, attraverso testimonianze dirette, il dramma da loro vissuto alla fine della guerra. Il confronto tra le generazioni animerà il dibattito e arricchirà tutti i partecipanti. Anche questo è un evento ad ingresso libero.

Domenica 10 ci sarà la VI edizione della Corsa del Ricordo con partenza ed arrivo a piazza Giuliani e Dalmati, nel IX municipio, organizzata da A.S.I. Roma (Associazioni sportive e sociali italiane).

Lunedì 11 febbraio nella Sala Protomoteca del Campidoglio la mattina ci sarà la cerimonia per la celebrazione del Giorno del Ricordo dei Martiri delle Foibe Istriane e dell’Esodo delle popolazioni giuliano-dalmate alla presenza della Sindaca di Roma Virginia Raggi, del Vicesindaco Luca Bergamo e dell’Assessore alla Persona, Scuola e Comunità solidale Laura Baldassarre. Interverrà tra gli altri la Presidente del Comitato Provinciale di Roma dell’ANVGD (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia), professoressa Donatella Schürzel.

Sempre lunedì 11 il Municipio V, in collaborazione con alcuni istituti scolastici del territorio, ha organizzato delle Lezioni di Storia sul Giorno del Ricordo, dedicate alle scolaresche tese a ricostruire il contesto, nella succursale del Liceo Classico Benedetto da Norcia in via Anagni 24.

Alla Biblioteca Ennio Flaiano, in via Monte Ruggero, nel III municipio, martedì 12 proiezione del video Il ‘900 dimenticato. Sempremartedì 12 alla Casa della Memoria Conferenza con proiezioni video Vivere in esilio, riservata alle scuole.

Martedì 12 al Liceo Statale Machiavelli, in Aula Magna a piazza Indipendenza, l’incontro L’esodo giuliano-dalmata: passato e futuro, appuntamento che farà riferimento al contesto storico e letterario dell’esodo giuliano-dalmata, con apertura alla realtà degli esuli giuliano-dalmati in Canada e in Italia. Ingresso libero.

L’Assessorato alla Scuola e Cultura del Municipio IX, venerdì 15 nel Quartiere Giuliano Dalmata, organizza un ciclo di visite guidate per gli istituti superiori del Municipio. Gli studenti saranno accompagnati da Marino Micich, Direttore dell’Archivio-Museo Storico di Fiume. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Archivio-Museo Storico di Fiume.

Le Biblioteche di Roma, tra l’altro, allestiscono vetrine tematiche (libri e dvd) consultabili durante l’orario di apertura delle biblioteche. Per conoscere l’elenco delle biblioteche che aderiscono all’iniziativa: https://www.bibliotechediroma. it/opac/news/10-febbraio-2019- giorno-del-ricordo/21017