Le Piazze in Comune. Ciliegie…Shopping e Fantasia

Giochi, spettacoli, arte di strada, marionette… Il mondo della Fantasia invade e anima le Strade del Commercio della Rete d’imprese Vigna Clara Shopping.

Si svolgerà Sabato 8 e Sabato 15 Giugno 2019 l’evento “Le Piazze in Comune”: l’iniziativa organizzata nell’ambito del programma finanziato dalla Regione Lazio Rete d’imprese Vigna Clara Shopping.

L’iniziativa porta in strada un mondo fantastico, fatto di animazione e spettacolo che stupirà e coinvolgerà quanti passeggeranno tra le vetrine di via di Via di Vigna Stelluti, Piazza Filippo Carli e Piazza Stefano Jacini.

Per i più piccoli sculture di palloncini, baby dance, mascotte dei personaggi più amati del momento, ma il divertimento è davvero per tutti. Anche i più grandi infatti potranno lasciarsi affascinare dagli spettacoli di arte di strada con trampolieri, bolle di sapone e giocoleria. In piazza Stefano Jacini, inoltre, sarà possibile assistere agli spettacoli del Teatrino delle marionette: due intramontabili storie verranno reinterpretate in chiave moderna per affascinare i bambini di tutte le età mantenendo viva la tradizione del teatrino di marionette.

Il divertimento prosegue con gusto poiché l’evento prevede la distribuzione gratuita non solo di zucchero filato e pop corn per i piccoli spettatori, ma anche delle ciliegie del Comune di Moricone, tipico prodotto di stagione, eccellenza della produzione agricola laziale e sabina. Le ciliegie saranno distribuite da fanciulle in abiti d’epoca e della tradizione per promuovere il folclore e la cultura territoriale.

In occasione dell’evento “Le Piazze in Comune” sarà disponibile presso i negozi aderenti il materiale promozionale di Rete: il flyer illustrativo per entrare subito a far parte della Community InRete ed eseguire il download dell’applicazione mobile che permette agli utenti di scoprire i negozi aderenti, consultare quotidianamente disponibilità di prodotti, offerte e vetrine digitali.

Appuntamento dunque Sabato 8 e Sabato 15 Giugno con il divertimento, il gusto, lo shopping e la fantasia nelle Strade del Commercio della Rete Vigna Clara Shopping.

E. B.