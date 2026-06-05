Le strade chiuse a Roma sabato 6 e domenica 7 giugno

Il concerto di Cesare Cremonini, in programma al Circo Massimo, è l’evento principale del weekend che modificherà viabilità e trasporto pubblico dell’area, con chiusure e deviazioni già in corso (leggi l’articolo dedicato).

Ecco altre informazioni per muoversi in città sabato 6 e domenica 7 giugno.

SABATO 6 GIUGNO

Dalle 18 alle 20 si svolge una manifestazione con corteo che, partendo da piazza dell’Aracoeli, giungerà in piazza del Campidoglio percorrendo la cordonata capitolina. Predisposto un idoneo servizio di viabilità che prevede la possibile temporanea interdizione del traffico veicolare.

Dalle 19:30 alle 21, manifestazione itinerante. Partendo da piazza Castellani giungerà a piazza di Santa Maria in Trastevere, percorrendo via della Lungarina, via della Luce, via Giulio Cesare Santini, viale di Trastevere, vicolo di Mazzamurelli, via di San Gallicano, via della Lungaretta, piazza Giuditta Tavani Arquati, via e vicolo della Renella, via del Moro e via della Lungaretta. Possibili rallentamenti al traffico.

Dalle 19:30 processione tra piazzale e viale delle Gardenie, via Tor de’ Schiavi, via delle Robinie e via dei Noci. Momentanee deviazioni o rallentamenti potranno interessare le linee bus 450, 542 e 558.

dalle 19:30 alle 20:30, si svolge una processione a Torrevecchia con partenza e arrivo a largo Millesimo. I fedeli percorreranno via Moneglia, via Taggia, via Castelbianco, via di Torrevecchia nella corsia in direzione Trionfale. Possibili deviazioni o limitazioni per le linee 46 e 49. Rallentamenti e/o brevi stop per il tempo strettamente necessario passaggio dei fedeli, anche per le linee: 546, 907 e 907L.

DOMENICA 7 GIUGNO

Dalle 12:15 alle 13:20, si svolge la processione religiosa del “Corpus Domini”, che partendo da piazza della Trinità dei Pellegrini vi farà ritorno percorrendo via del Capo di Ferro, piazza della Quercia, via dei Balestrari, piazza Farnese, piazza di Santa Caterina della Rota, piazza di Monserrato, piazza Farnese e via Capo di Ferro.

Entro le 9 di domenica e sino al termine dell’evento, disposto lo sgombero di tutti i veicoli in sosta anche tramite la rimozione forzata, in piazza della Trinità dei Pellegrini. Possibili temporanee interruzioni del transito veicolare, incluse le linee di trasporto pubblico.

Dalle 14 alle 18:30, è in programma una manifestazione che dalla Terrazza del Pincio scende a piazza del Popolo, lungo viale Mickievicz e viale Gabriele D’Annunzio. Durante il corteo possono rendersi necessari divieti di transito a vista per il tempo necessario al passaggio della manifestazione.

Dalle 17 alle 19, in occasione dell’evento “Roma in Musica”, è in programma una manifestazione con corteo che, partendo da piazza Mastai, a Trastevere, giunge in piazza Navona percorrendo il seguente itinerario: viale Trastevere, Ponte Garibaldi, via Arenula, via di Torre Argentina, corso Vittorio, piazza Sant’Andrea della Valle, corso Rinascimento e via della Corsia Agonale. Trasporto pubblico: possibili temporanee deviazioni o limitazioni di percorso per le linee di bus H, C3, 23, 30, 40, 46, 62, 63, 64, 70, 81, 87, 190F, 280, 492, 628 e 916F.

Dalle 17 alle 18:30, nella Basilica di San Giovanni in Laterano, ha luogo la celebrazione eucaristica in occasione del Corpus Domini. Dalle 18 alle 19.30 è in calendario la processione che da piazza di Porta San Giovanni raggiunge piazza Santa Croce in Gerusalemme lungo il percorso di viale Carlo Felice.

Entro le 8 di domenica deve essere completato lo sgombero di eventuali veicoli in sosta su piazza di San Giovanni in Laterano, viale Carlo Felice, a piazza di Porta San Giovanni a via Eleniana e piazza di Santa Croce in Gerusalemme sul lato della Basilica. Sospesa nel corso della giornata anche la postazione taxi in piazza San Giovanni.

In base all’andamento dell’evento, alle modifiche della viabilità e alle possibili chiusure al traffico, possono essere deviate o limitate le linee 3, 16, 51, 81, 85, 87, 360, 590, 649 e 792.

Il grande skateboarding internazionale con la scootering World Cup e il roller freestyle sono protagonisti a Ostia.

Per lasciare spazio alle manifestazioni, da domenica 7 a domenica 21 giugno vengono chiuse al transito via dell’Idroscalo, nel tratto compreso tra via Costanzo Casana e via della Martinica, e la stessa via della Martinica, nella sola corsia da via dell’Idroscalo a via delle Ebridi.

La linea di bus 05, solo in arrivo dal capolinea di via Mar Rosso, viene deviata proseguendo, da via del Sommergibile, su via dell’Idroscalo, via dell’Appagliatore e via delle Ebridi, da dove riprende il percorso abituale.

Durante la deviazione, la 05 salta una fermata su via della Martinica e invece effettua una fermata provvisoria all’altezza del civico 110 di via delle Ebridi.

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