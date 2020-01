Le Strenne piccanti al Peperoncino Festival di Roma

Cari enogastronomi di Abitare a Roma, il 23 e il 24 novembre 2019, si è svolta presso il circolo Ufficiali dell’Aeronautica Militare “Casa dell’Aviatore”, una piccante manifestazione avente come tema principale il Peperoncino.

Hanno partecipato: il Presidente Enzo Monaco, l’attore Gianni Pellegrino (Sua Maestà Re Peperoncino), Alessandro Maturo, Arturo Rentricca, Mirco Santacchi, Emanuela Crescenzi (Chef in Tacco 12), Giancarlo Suriano (Cuoco Pop), Angiolina Marchese (pittrice), Romina Bufano (attrice e cantante), Gianfranco Tartaglia.

Mita Medici, simpaticissima e frizzante madrina dell’evento, nominata Ambasciatore del Peperoncino, ha partecipato con entusiasmo a tutte gli eventi e soprattutto alla “Spaghettata in Tour” del cuoco Giancarlo Suriano.

Organizzatore della manifestazione il Presidente di Ipse Dixit, delegazione romana dell’Accademia Italiana del peperoncino, il dott. Antonio Bartalotta.

La conferenza è stata allegra, piccante e soprattutto piena di notizie utili per il benessere del consumatore.

Il peperoncino è da tempo considerato un medicinale allo stato puro: ha un effetto battericida grazie all’alto contenuto di flavonoidi e capsaicinoidi; è ricchissimo di vitamina C; ha potere antiossidante; stimola l’escrezione dei succhi gastrici, migliora la digestione dei cibi e la peristalsi dell’intestino. Per tutti questi motivi, ma anche per tanti altri, il peperoncino viene annoverato tra i principali “Farmaci naturali” anti tumorali e cardioprotettori.

Antonio Bartalotta ha avuto il grande merito di orchestrare con grande signorilità gli artisti, medici, cuochi ecc. intervenuti alla manifestazione, che è stata definita la migliore di sempre.

Per la prima volta Strenne Piccanti ha assunto un risvolto internazionale, infatti sottotitolo della manifestazione è stato “Il peperoncino sulla via della seta degli anni 2000”. Si è così consolidata la via Diamante-Roma-Chonqging, per cui la municipalità cinese, sarà la sede del primo festival internazionale del peperoncino nel giugno 2020.

Arturo Rentricca e Mirco Santacchi hanno presentato la mostra “Peperoncini dal mondo”: ben oltre 100 varietà (un arcobaleno di colori) identificate con il nome, la provenienza e il grado di piccantezza.

Suggestivo l’omaggio (Leonardo in cucina) a Leonardo Da Vinci da parte del prof. Enzo Monaco, che ha presentato in oltre15 pannelli la passione del Genio per la gastronomia.

In due giorni gli eventi sono stati numerosissimi, tutti ad alto livello e nel concludere Antonio Bartalotta ha detto: …”ci mettiamo il cuore e la gente se ne accorge, non è una maratona fieristica e commerciale, ma è una voglia di condividere quello che si ha…confrontarsi, aprirsi a nuove idee e nuove prospettive”.

La redazione di Abitare a Roma, trovandosi pienamente d’accordo con il dottor Bartalotta, sarà felice di partecipare anche alla settima edizione di Strenne Piccanti

Henos Palmisano