Le tensostrutture del Giubileo restano attive: Roma conferma l’accoglienza per i senza dimora

Le tensostrutture nate per il Giubileo, destinate all’accoglienza delle persone senza dimora, continueranno a essere operative anche dopo la chiusura dell’Anno Santo.

La Giunta capitolina, su proposta dell’Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari, ha infatti approvato una memoria che ne riconosce il valore strategico, inserendole stabilmente nel nuovo sistema cittadino per il contrasto alla grave marginalità adulta.

Si tratta di quattro presidi collocati in punti nevralgici della città: vicino alle stazioni Termini, Tiburtina, Ostiense e nell’area Vaticana, in grado di ospitare 250 persone al giorno, con accoglienza 24 ore su 24.

I servizi offerti vanno dai posti letto e pasti caldi, a docce e lavanderia, fino a supporto sociale, psicologico e sanitario, con sorveglianza notturna per garantire sicurezza e protezione.

«Questi spazi rappresentano una soluzione di bassa soglia, capace di offrire accoglienza immediata e dignitosa a chi vive in condizioni di estrema vulnerabilità», spiega Funari. «Si tratta di persone spesso escluse dai percorsi tradizionali di assistenza, che altrimenti resterebbero invisibili ai servizi sociali».

L’esperienza delle tensostrutture, avviata nel 2023 durante il piano gelo, ha già dimostrato risultati concreti: riduzione dei bivacchi notturni, diminuzione dei conflitti nelle aree limitrofe alle stazioni e avvio di percorsi individualizzati per gli ospiti.

Questi presidi si inseriscono all’interno di una rete più ampia, coordinata dalla Sala operativa sociale di Roma Capitale, attiva 24 ore su 24 dal 2002.

Il potenziamento del servizio ha comportato l’incremento delle Unità di strada, l’attivazione di presidi mobili socio-sanitari e interventi tempestivi sulle situazioni più critiche, in stretta collaborazione con le Asl, che effettuano screening sanitari direttamente nelle strutture, riducendo accessi impropri ai pronto soccorso.

Un momento simbolico dell’impegno delle tensostrutture è arrivato in occasione delle festività natalizie: venerdì 19 dicembre la tensostruttura di San Lorenzo ha organizzato una festa con gli ospiti e i ragazzi del servizio civile, alla quale ha preso parte anche l’Assessora Funari.

Un gesto che ha unito solidarietà, convivialità e attenzione concreta verso chi più ha bisogno, confermando che questi presidi non sono solo luoghi di passaggio, ma veri e propri punti di riferimento per la città.

