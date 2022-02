Le Zone di Roma per acquistare casa

Roma è considerata una città dell’eterno fascino, romantica e antica. Le sue strade, vicoli e monumenti sono ricchi di storia, ma oggi è anche considerata una metropoli moderna e dinamica.

Un polo dove trovare varie opportunità e divertimenti, una città che offre molto sia a livello formativo che lavorativo. Scegliere Roma ha i suoi vantaggi e svantaggi. Certamente dovrai fare i conti con il traffico cittadino, ma ammirerai una bellezza paesaggistica dalla finestra della tua villa o appartamento.

Dove investire a Roma?

In molti si chiedono quali siano le zone migliori di Roma, data la presenza di numerosi di quartieri, tanto da non saper quale scegliere. Ci sono tanti fattori che influenzano la scelta, ma sicuramente il costo è uno dei primari. Scegliere una zona economica rispetto ad un’altra è una motivazione che spinge tante persone all’acquisto.

In una città come Roma ci sono quartieri e zone dal calibro differente, scopriamo quali sono le zone top della metropoli.

I quartieri più consigliati

Centocelle

Centocelle è un quartiere fortemente riqualificato, in particolare dal punto di vista della ristorazioneUna zona dove sono presenti molti bistrot e locali di tendenza che danno un tocco di vivacità.

Sono presenti anche molti collegamenti, grazie alla metro della linea C. In questa zona i prezzi sono abbastanza economici, perciò è un buon investimento per coloro che cercano una zona ricca di servizi e dove gli immobili non hanno dei prezzi esorbitanti come in tante altre zone di Roma.

Zona Cassia

Una zona fiorita negli ultimi tempi e ricca di spazi verdi dove fare lunghe passeggiate. Inoltre è un quartiere ben collegato con il resto della città. Uno dei motivi per cui si sceglie questa zona è il silenzio che la domina, considerando che Roma è una città molto rumorosa.

Le aree verdi più famose di Cassia sono la Riserva Naturale dell’Insugherata e il Parco Regionale di Veio.

Flaminio

Uno dei quartieri più ricchi dal punto di vista di attrazioni culturali e non, conosciuto per essere tra i più belli e affascinanti della città. In particolare per la presenza di diversi polmoni verdi come ad esempio: parco della Rimembranza, quello dell’Acqua Acetosa, Villa Ada e Villa Borghese.

Essendo una delle zone più lussuose dove si trovano grandi ville e appartamenti con giardino, i costi sono nettamente superiori ai quartieri di cui abbiamo parlato.

Acquistare casa nelle zone più ricche di Roma

A Roma esistono zone ricche e lussuose che si differenziano dai quartieri più economici e popolari. In base alla disponibilità economica ci si orienta verso alcune zone rispetto ad altre.

Ad esempio quando parliamo di zone ricche facciamo riferimento a Pinciano e Parioli, considerati il simbolo della “Roma bene”, delle famiglie benestanti che vivono in ville e appartamenti di lusso. A poca distanza da queste zone ci sono anche Trevi, Ludovisi e Sallustio, altrettanto prestigiose e costose.

Comprare casa vicino al Mare a Roma

Molti pensano a Roma come ad una città che si concentra prevalentemente nel centro storico e in periferia, in mezzo al verde delle colline. In realtà si può pensare a Roma anche come una città che ospita il mare, infatti ci sono zone adiacenti ad esso come ad esempio Ostia e Fregene.

Queste sono considerate le zone migliori dove acquistare casa, dove si trovano varie tipologie di immobili situati lungo le coste. Il mare di queste due zone è molto apprezzato da tante persone che scelgono Roma come città del proprio investimento immobiliare.

Per questo ti consigliamo di valutare Ostia e Fregene per l’acquisto di una casa, magari una seconda casa dove andare a vivere nei periodi estivi e nelle giornate soleggiate.

E per trovare la villa o l’appartamento che stai cercando da tempo puoi visitare la sezione di annunci delle case in vendita a Roma di Immobiliovunque. Durante la ricerca potrai scoprire le varie tipologie di case e capire meglio quella che è più adatta a te e alla tua famiglia, per dimensioni, zona e gusto personale.