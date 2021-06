L’Effetto Shoes dal 1989 sempre un passo avanti

“Solo con le nostre scarpe sarai un passo avanti!” è lo slogan perentorio con cui si presenta il sito www.effettoshoes.it e indubbiamente L’Effetto Shoes è tra i più conosciuti negozi di scarpe a Roma. Navigando nelle pagine del sito e la sua pagina facebook è possibile scoprire i prodotti evidenziati con belle foto: calzature da donna eleganti, sportive, da cerimonia, di tendenza e per ogni età; calzature da ragazzo e da uomo classiche e casual, oppure sportive. Ma ancora più abbiamo deciso di ammirarle in diretta fisica, di persona e con i nostri occhi negli spazi a loro riservati: con un diverso e più appagante “effetto”, prima di avviare la nostra intervista ai fondatori Gian Paolo e Ugo Barrella (quest’ultimo in veste di portavoce).

Cosa può dirci signor Ugo a proposito della nascita e dello sviluppo di L’Effetto Shoes?

Io ero il direttore presso un negozio di calzature in via dell’Acqua Bullicante, 347. Nel 1999 Gian Paolo ed io abbiamo aperto questa attività a Colli Aniene perché era un quartiere che prometteva bene ed era in crescita. Organizzato bene l’approvvigionamento dei prodotti destinati ad un mercato medio. E da allora siamo riusciti a crescere gradualmente ma con costanza.

La nostra è un’impresa familiare con una profonda conoscenza nel settore della vendita di calzature, borse e pelletteria mettendo al servizio dei clienti tutta la nostra esperienza per la massima soddisfazione di tutti.

I nostri prodotti per donna sono: Bikers borse cerimonia, decolleté eleganti, sandali, scarpe sportive, stivaletti, stivali, zeppe e per uomo vanno dal casual, al classico, allo sportivo. Trattiamo vari marchi tra cui: per la donna: Nero Giardini, Albano, Bruno Premi, Wonders, Mjus, Gianmarco Sorelli, Keb, Brando, Bueno, Rep Ko, Liu Jo, Lace Up, Enval, Skechers, Birkenstock e per l’uomo: Nero Giardini, Daytona, Brecos, Kleitoon, Enval, Birkenstock, Skechers.

Quale il segreto del successo della ditta?

Il successo è dovuto alla nostra professionalità, indovinando il dosaggio tra qualità e prezzo. La clientela è rimasta sempre soddisfatta tanto fin dal primo approccio al punto che con molti clienti abbiamo allacciato anche rapporti di amicizia. La nostra clientela era formata maggiormente da coppie giovani.

Come ricorda il quartiere al momento della fondazione della ditta?

Era un quartiere giovane, movimentato, effervescente quasi il contrario di oggi che ci sembra un po’ invecchiato.