Leopoli succede a Roma nella presidenza di Impacts

L’Assemblea generale di Impacts riunitasi a Roma ha eletto come Presidente Oleh Zabarylo, assessore alla Mobilità di Leopoli in Ucraina per l’anno 2025-2026.

È così Leopoli a succedere a Roma nella presidenza di Impacts, nella Casa delle Tecnologie Emergenti, presso la stazione Tiburtina, è avvenuto il passaggio di consegne tra i rappresentanti delle due città.

Impacts è un network di capitali europee e di grandi aree metropolitane che mira allo scambio di informazioni, best practice, esperienze sulla mobilità urbana e le politiche dei trasporti.

L’evento, organizzato da Roma Mobilità in collaborazione con il Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, rappresenta un’occasione per approfondire le tematiche legate alla mobilità urbana sostenibile con i rappresentanti del network.

Impacts riunisce annualmente i suoi membri di alto livello per discutere e favorire lo scambio di esperienze su mobilità, trasporto urbano sostenibile e vivibilità.

Dopo la giornata di ieri a Palazzo Valentini, oggi i rappresentanti dei 14 stati hanno fatto visita a Piazza dei Cinquecento, appena riqualificata, e poi al piazzale della Stazione Tiburtina, diventato un hub moderno dell’intermodalità che ospita, oltre a treni e bus, postazioni taxi, ciclabile, sharing mobility e lockers per la logistica delle merci.

