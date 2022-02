Lettera al Presidente del IV Municipio

“Abbiamo dichiarato guerra al degrado e a chi lo provoca il primo giorno che ci siamo insediati. Stiamo affilando le armi, oggi abbiamo installato la prima foto trappola al Tecnopolo, ne seguiranno molte. Il territorio verrà controllato palmo a palmo”.

Così, Massimiliano Umberti, Presidente IV Municipio. Ottima cosa, gentile Presidente, ma non sarebbe il caso di occuparsi anche del degrado delle case d’edilizia popolare? Non m’intendo di queste cose, non so come funzionano, ma leggo su internet: “Attraverso l’Ecobonus 110 per cento il Governo Musumeci avvierà una strategia d’investimento unitaria per risanare il patrimonio abitativo della Regione Siciliana. Saranno gli Istituti autonomi case popolari ad avviare, in ogni provincia, le ristrutturazioni e la riconversione green degli immobili, seguendo una regia precisa e di ampio raggio”. Ecco, non si potrebbe fare qualcosa del genere perlomeno nella nostra città? Non potrebbe, gentile Presidente, parlarne col Sindaco e col Presidente della Regione Lazio?

Le descrivo lo stato in cui si trovano, ad esempio, le palazzine di via Augusto Mammucari, ma credo che suppergiù sia lo stesso per la maggior parte delle case di edilizia popolare. Da anni, diverse palazzine hanno sotterranei e locali delle cantine inondati da liquami fognari, con le conseguenze igieniche che si possono immaginare, e col rischio che sia compromessa la stabilità degli edifici stessi. L’intonaco delle pareti esterne dei palazzi cade a pezzi, l’acqua piovana s’infiltra sotto i pannelli di cemento, nelle crepe profonde dei muri, arrugginisce i tondini di ferro, entra negli appartamenti. Il sistema antincendio nelle scale, vecchio di trent’anni, non è più utilizzabile.

Questo è un esempio, ma credo che gran parte delle case di edilizia popolare necessitino di interventi urgenti, indispensabili.