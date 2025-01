“Letteratura e giornalismo. Volume V. Giornalisti o scrittori?” alla Biblioteca nazionale di Roma

Lunedì 13 gennaio 2025, ore 16:30, Sala 1 per Ciclo Spazi900: letture, incontri, confronti si terrà la presentazione del volume Letteratura e giornalismo. Volume V. Giornalisti o scrittori? a cura di Daniela Marcheschi(Marsilio, 2024)

Saluti

Stefano Campagnolo, Direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma​

Intervengono

Walter Rinaldi

Daniela Marcheschi

Gabriella de Angelis

Filippo La Porta

Elio Pecora

Con questo libro continuano le indagini intraprese nei precedenti quattro volumi su letteratura e giornalismo, frutto di altrettanti e omonimi seminari a cura della Fondazione Dino Terra.

In specie si riflette ancora su alcune domande-chiave, tutt’altro che scontate: giornalisti o scrittori? Oppure scrittori e giornalisti? O scrittori sui giornali?

E, riproponendo il quesito «Quali caratteristiche specifiche ha la comunicazione giornalistica e quali quella letteraria?», si esamina il giornalismo come un genere letterario con propri sottogeneri, per non cadere nelle semplificazioni concettuali di una definizione quale «giornalismo letterario».

Le considerazioni generali di Sinigaglia e Rinaldi, la testimonianza di Pecora, le analisi delle opere della Serao, della Fallaci, della Morante – autrice di cui è ricostruita qui nei dettagli l’attività giornalistica – e della Sereni e, ancora, di Slataper e Alvaro, di Terra e Pannunzio, di Saviane e Parise, di Pontiggia e Quadrelli, contribuiscono a una conoscenza aggiornata e più problematica di letteratura e giornalismo e delle loro forme oggi in grande trasformazione.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.