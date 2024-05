Leva militare obbligatoria: pronto il disegno di legge della Lega

Il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini l’aveva annunciato, e ora la proposta di legge del Carroccio per la reintroduzione della leva obbligatoria approda alla Camera.

Il testo, intitolato “Istituzione del servizio militare e civile universale territoriale e delega al Governo per la sua disciplina“, è stato annunciato dal deputato Eugenio Zoffili e prevede una leva di sei mesi per ragazzi e ragazze tra i 18 e i 26 anni, su base regionale, con la possibilità di scegliere tra il servizio civile o militare.

Secondo Zoffili, “i partecipanti al servizio civile si occuperanno della tutela del patrimonio culturale e naturale, del soccorso pubblico e della Protezione civile.

Aggiunge che i giovani potranno anche optare per un impiego e una formazione nell’ambito militare. La Lega, attraverso questa proposta, mira al futuro e al bene dei giovani e dell’Italia, con semplice e concreto buonsenso”.

Durante il raduno degli Alpini a Vicenza lo scorso 12 Maggio, Salvini aveva dichiarato che la reintroduzione della leva obbligatoria rappresenta una grande forma di educazione civica, consentendo ai partecipanti di dedicarsi al salvataggio, alla protezione civile, al pronto soccorso e alla protezione dei boschi, tutto svolto vicino a casa. Inoltre, ha sottolineato che non sarà più necessario trasferirsi in altre città per adempiere al servizio militare, come avveniva in passato.

Anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha espresso il suo favore nei confronti di un’esperienza che permette ai giovani di dedicarsi alla propria comunità, prendendo spunto dagli insegnamenti degli Alpini.

Zaia ha dichiarato di essere stato obiettore di coscienza dopo la laurea, svolgendo attività di assistenza a disabili e anziani, e ha sottolineato che le forme e le modalità del servizio verranno decise a livello nazionale.

