L’11 dicembre 2025, alle ore 15.00, presso la Casa della Cultura e dello Sport del Municipio Roma V, in Via Casilina n. 665 (Villa De Sanctis) avrà luogo l’evento conclusivo del Progetto di Servizio Civile Ambiente e Cultura nel Municipio Roma 5 svoltosi durante l’anno 2024/ 2025, a cura del Centro di Educazione Ambientale del Municipio Roma V, con l’ausilio dei volontari del Servizio Civile Universale.

Sarà presente il Presidente del Municipio Roma V Mauro Caliste, l’Assessora alle Politiche Educative Cecilia Fannunza e l’Assessore al Verde Edoardo Annucci.

Il progetto ha portato avanti le attività consolidate del CEA relative alla realizzazione di laboratori e visite guidate nei parchi del Municipio, finalizzate alla conoscenza del territorio, rivolte agli alunni delle scuole ed alla cittadinanza tutta.

Da questa esperienza nasce “Il Gioco dell’ECO, un gioco da tavolo pensato per le scuole del Municipio V di Roma sul modello del gioco dell’oca, volto a divulgare le conoscenze storico, culturali e ambientali situate nel Municipio V.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.