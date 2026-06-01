L’Extrascolastico Calvino quest’anno approda sull’isola che non c’è

Nel pomeriggio di giovedì 28 maggio si è svolto il tradizionale appuntamento annuale nella scuola Calvino, a via Antonino Bongiorno (Colli Aniene) durante il quale i ragazzi che hanno partecipato alle attività dell’Extrascolastico hanno potuto mettere in scena, come ogni anno, uno spettacolo a conclusione delle loro attività annuali.

Il tema di quest’anno era Peter Pan, ed il palco si è riempito di bambini e bambine agghindati da pirati, sirene, bimbi sperduti e ovviamente dai principali personaggi, Peter Pan, Trilli e Capitan Uncino.

In apertura il Presidente del IV Municipio Umberti e la vicepresidente Leobruni (sempre presente ad ogni spettacolo di fine anno dell’extrascolastico) hanno rivolto il loro saluto al pubblico ma soprattutto ai ragazzi ed all’organizzazione dell’extrascolastico, capace ogni anno di attrarre decine di ragazzi nell’ambito delle loro attività, e di tirare fuori da loro il massimo della creatività e del coinvolgimento. Extrascolastico che, da sempre, vede in Anna Ancidoni la principale artefice e “forza organizzativa”, in un ruolo di coordinamento che durante tutto l’anno tiene insieme i fili di tutta l’organizzazione.

Lo spettacolo è andato in scena grazie al lavoro di tante realtà che si sono dedicate alla sua riuscita; tra questi la Onlus Piccoli Giganti di Luigina Basilici per vestiti ed accessori, Claudio Giuliani per la scenografia realizzata dai “suoi” bambini del prescuola, con il risultato dell’allestimento finale a cura di Ilaria, Katia e Camilla, che ha curato le coreografie.

Anna Ancidoni (in foto) ha ringraziato tutti i presenti che come ogni anno non sono voluti mancare ad un evento che ormai rappresenta un appuntamento fisso nella vita del quartiere.

Anna ha voluto ricordare, in maniera molto commossa, la presenza durante tutto l’anno di un bambino, H., che soffre di una malattia particolare, l’osteogenesi imperfetta che lo costringe su una sedia a rotelle a causa di una grande fragilità ossea, motivo per cui in questi anni è stato rifiutato da tutte le associazioni che non hanno mai voluto prendersi alcuna responsabilità, facendolo entrare in uno stato di forte depressione. L’extrascolastico della Calvino ha invece deciso fin dall’inizio di accoglierlo – con la decisione del IV Municipio di fornire dal prossimo anno una discesa omologata appositamente per le sue esigenze – e fargli fare tutte le attività compatibili con la sua condizione, facendolo fin da subito sentire incluso. Per questo spettacolo, quindi, era stato scelto per il ruolo di narratore, ma purtroppo proprio il giorno prima si è infortunato ed ha subito una frattura, cosa che l’ha quindi costretto ad un ricovero e l’ha tenuto forzatamente lontano dallo spettacolo.

Come ogni anno, ringraziamo Anna per averci fatto partecipi di questo avvenimento della vita del quartiere, con un grande plauso a tutti i bambini e le bambine che come sempre hanno dato il massimo sul palco e, in questa occasione, vogliamo associarci agli auguri rivolti al giovane H. nella speranza di vederlo quanto prima di nuovo in mezzo a tutti gli altri ragazzi.

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