L’Half Marathon via Pacis 2019 corre con Gandhi

“La forza non deriva dalla capacità fisica. Deriva da una volontà indomabile”. Sono queste le parole del Mahatma Gandhi che compaiono sulla medaglia della Rome Half Marathon Via Pacis, in programma a Roma tra un mese esatto, domenica 22 settembre, con partenza e arrivo in via della Conciliazione, a due passi dalla Basilica di San Pietro.

La terza edizione della mezza maratona promossa da Roma Capitale, dal Pontificio Consiglio della Cultura e dalla FIDAL ha scelto di ricordare e celebrare la figura del Mahatma in occasione dei 150 anni dalla sua nascita, avvenuta nel 1869.

La medaglia, con una citazione piena di significato e raffigurante il volto stilizzato di Gandhi, sarà consegnata a tutti i partecipanti della corsa su strada che toccherà i principali luoghi di culto della Capitale e il centro storico, in un ideale abbraccio tra le diverse confessioni religiose.

L’iniziativa del 2019 legata alla “Grande Anima” nasce dalla collaborazione con l’ambasciata indiana a Roma, con l’intento di diffondere e promuovere gli ideali di fratellanza, uguaglianza e non violenza che Mahatma ha professato per tutta la vita. Una scelta che si pone sulla scia di un altro messaggio di pace lanciato lo scorso anno con la medaglia dedicata a Nelson Mandela. Per “correre” con Gandhi sulle strade di Roma basta iscriversi alla Half Marathon (c’è tempo fino al 13 settembre, quota agevolata fino al 31 agosto) oppure alla 5 km Run for Peace.

INSIEME – Questa collaborazione s’inquadra in un contesto di partnership internazionali che coinvolgono diverse ambasciate, tra cui quella degli Emirati Arabi Uniti i quali festeggiano l’anno della tolleranza e per la promozione della manifestazione all’estero nella prospettiva dell’Expo 2020 che si terrà a Dubai.

IL VILLAGGIO – Venerdì 20 e sabato 21 settembre, dalle 10 alle 19, alla Casa delle Armi di via dei Gladiatori (Roma), sarà allestita l’area dedicata alla mezza maratona e alla Run For Peace di 5 chilometri, dove si ritireranno i pettorali e i pacchi gara per l’evento e si svolgeranno eventi dedicati agli amanti del running.