Lidia Schillaci su Youtube con “Noi non siamo capaci”

Reduce dal successo del suo Secret Concert il 22 maggio e dalla recente uscita del suo brano “Noi non siamo Capaci” che il 5 giugno uscirà su Youtube,

Lo stesso giorno Lidia Schillaci parteciperà all’evento organizzato a Roma da Agostino Penna Simulazione Pratica di Spettacolo dal Vivo.

L’iniziativa realizzata con il supporto di Nuovo Imaie e Siae si terrà in piazza del Popolo dalle 19:00 e propone un rilancio della musica dal vivo con la presenza di una platea di 100 sedute, regolamentate secondo la normativa anticontagio.

Il suo Concert del 22 maggio è stato il primo evento live in Hd con altissima qualità video e audio, cosa molto difficile da ottenere sui social in diretta streaming e la cantante si sta impegnando a realizzare altri concerti, che prevederanno un pubblico reale (distanziato secondo le norme previste dal governo) ed un pubblico interattivo.

Inoltre grazie all’inventiva utilizzata nell’uso dei social è stata invitata il 6 e il 7 giugno a Musicultura in diretta nazionale su Rai Radio1 dove Lidia parlerà anche di come la tecnologia possa cambiare il modo di comunicare oggi la propria musica e di come l’interpretazione delle proprie canzoni sia un’arte che partedal vissuto di un’artista, ne rielabora le emozioni e le rende più vicine all’ascoltatore.