L’invasione felice dei Judoka

Poco meno di ottanta atleti, accompagnati da tanti familiari e amici, hanno partecipato con entusiasmo ieri [18 giugno 2025 N.d.R.] ai passaggi di cintura organizzati dalla Blu 3000, la storica società romana che da decenni rappresenta il cuore pulsante della tradizione judoistica del quartiere Collatino.

«La cerimonia di consegna delle cinture è sempre, prima di tutto, un potente momento di squadra. Le emozioni sono tante, ma il tributo riservato dai compagni alle nuove cinture marroni è stato davvero toccante», ha dichiarato Alfredo Malagodi, coach e fondatore della squadra nell’attuale assetto.

L’evento si è articolato in tre distinti momenti per permettere una fruizione piacevole e ordinata: prima i judoka più piccoli, poi i ragazzi e infine gli adulti e gli agonisti. Dopo la sfilata iniziale e i saluti tradizionali, il pubblico ha potuto assistere a una breve introduzione alla disciplina e alla storia della squadra, seguita da dimostrazioni tecniche degli atleti e, infine, dalla tanto attesa consegna di diplomi e cinture.



Nel suo intervento di apertura, Malagodi ha ricordato con orgoglio la lunga storia del club: oltre cinquant’anni di attività praticamente ininterrotta, e un decennio recente particolarmente ricco di risultati, con ben sedici finali disputate — dieci delle quali vinte — ai Campionati Italiani o in competizioni equivalenti.

Una tradizione che continua a crescere anche tra i più giovani: il settore pre-agonistico della Blu 3000 è oggi considerato uno dei vivai più dinamici e vincenti della regione (cfr. Abitare A Roma, 10 giugno e 6 dicembre 2024).

Una storia solida, fatta di radici profonde e rami sempre più forti, che guarda al futuro con la stessa passione di ieri.

Dalla redazione, i complimenti al club e a tutti gli atleti promossi.

