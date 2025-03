Litorale, riattivata gara concessioni beni demaniali marittimi

A seguito delle ordinanze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale del 26 marzo 2025 – che hanno accolto gli appelli cautelari dell’Amministrazione e, in riforma delle ordinanze del TAR Lazio, respinto le istanze cautelari proposte in primo grado – è stata riattivata la procedura di gara n. 4788 del portale Tuttogare relativa l’affidamento di 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistico-ricreative.

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la prevalenza dell’interesse pubblico alla rapida definizione della procedura, anche in vista dell’imminente stagione balneare.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato improrogabilmente alle 23:59 dell’1 aprile 2025, a pena di irricevibilità, ai sensi dell’art. 10 dell’avviso pubblico.

Restano valide le offerte eventualmente già presentate entro i termini precedenti alla sospensione.

