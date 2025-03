Lo scrittojo di Pirandello, al Teatro Elsa Morante

Dal 22 al 29 marzo al Teatro Elsa Morante, nel Municipio XI, è in scena Lo scrittojo di Pirandello, spettacolo per ragazze e ragazzi con la regia di Roberto Gandini.

Uno spettacolo dedicato al grande scrittore siciliano e pensato espressamente per il pubblico delle scuole con un linguaggio ludico, attento ai temi sensibili dei ragazzi e inclusivo, come nella tradizione del Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli.

Gli attori del laboratorio, sotto la guida di Roberto Gandini e Roberto Scarpetti, hanno esplorato alcune delle novelle e delle opere teatrali di Pirandello, improvvisando sulle storie che più divertivano e coinvolgevano tutti, hanno visitato il vero studio dello scrittore in Via Antonio Bosio a Roma per poi elaborare il testo dello spettacolo.

Nel copione appare anche Pirandello in persona, insieme alla Figliastra dei Sei personaggi in cerca d’autore, al ragionier Belluca de Il treno ha fischiato, al Dottor Fileno da La tragedia di un personaggio, alla Signora Perella de L’uomo, la bestia e la virtù…

