Lo Studio Legale Salucci: innovazione e competenza nel cuore dell’EUR

Nel cuore dell’EUR, a pochi passi dalle fermate della metro Eur Fermi ed Eur Palasport, lo Studio Legale dell’Avv. Francesca Salucci rappresenta un punto di riferimento per chi necessita assistenza in materia di diritto di famiglia.

Con sedi principali in Piazza Sturzo e in Viale Asia, lo studio vanta un’esperienza ultradecennale e un approccio innovativo per affrontare le sfide legate alle dinamiche familiari.

Un focus sui figli e sulla mediazione familiare

Lo studio si distingue per l’attenzione prioritaria rivolta ai figli e alle problematiche che li riguardano, come le modalità di visita e la gestione delle relazioni con i genitori.

Il lavoro dell’Avv. Salucci punta a risolvere i conflitti familiari privilegiando il dialogo e la mediazione, evitando, dove possibile, il ricorso al Tribunale.

Solo nei casi di mancata conciliazione, lo studio utilizza gli strumenti processuali previsti dalla legge per tutelare al meglio i diritti delle parti coinvolte.

Un’esperienza ventennale al servizio della famiglia

L’Avv. Francesca Salucci porta con sé un bagaglio di esperienza unico, maturato anche nel suo ruolo di giudice onorario per oltre vent’anni, in linea con gli orientamenti dei principali Tribunali italiani.

Questa competenza le consente di offrire un’assistenza completa anche nei procedimenti dinanzi al Tribunale per i Minorenni.

Collaborazioni di alto livello

Per le situazioni che richiedono l’intervento di consulenze tecniche d’ufficio – come la valutazione delle capacità genitoriali o l’organizzazione delle modalità di collocamento dei figli – lo studio si avvale di uno staff di professionisti di alto profilo, spesso già consulenti tecnici di fiducia per i Tribunali.

Accessibilità e tecnologia

In linea con un approccio moderno, lo studio offre la possibilità di svolgere la prima consulenza tramite videochiamata, per un confronto preliminare rapido ed efficace.

Successivamente, gli incontri di approfondimento possono avvenire presso le diverse sedi dello studio, con orari flessibili da concordare secondo le esigenze del cliente.

Contatti e informazioni

L’Avv. Francesca Salucci riceve nei suoi uffici di Piazza Sturzo 15, Viale Asia e Viale Giorgio Ribotta, sempre nel cuore dell’EUR.

Per appuntamenti o informazioni è possibile contattarla al numero 338/3617285, tramite il sito internet (https://www.dirittodifamigliaonline.com/), o inviare una mail a fsalucciavvocato@gmail.com.

Lo studio si pone come partner affidabile e innovativo per affrontare con serenità le sfide del diritto di famiglia, garantendo competenza, discrezione e un approccio umano.

