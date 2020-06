L’occupazione dello stabile tra via Campari e via dei Berio a Tor Tre Teste

Occupazione stabile a Tor Tre Teste – aggiornamento

Occupazione stabile a Tor Tre TesteLa situazione alle ore 12 circa. Ancora in atto l'intervento delle forze dell'ordine in via D. Campari angolo via dei Berio.La mattina del 27 giugno 2020 https://bit.ly/OccupazioneTTT

Pubblicato da AbitareA Roma Notizie su Sabato 27 giugno 2020