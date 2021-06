L’Olimpo del Sole è in via Grotta di Gregna 92 a Colli Aniene

Olimpo del Sole è l’originale denominazione del salone di bellezza di via Grotta di Gregna 92 che al tempo stesso raccoglie le funzioni di parrucchiere, estetica, nails e, naturalmente solarium (da cui trae la suggestione per il nome esaltante). Entrando nei locali si percepisce da ogni dettaglio la passione, la professionalità e la cura con cui si perseguono i progetti d’immagine su misura per la clientela. Oltre vent’anni di esperienza in uno spazio nuovo, giovane e moderno. Ci accoglie con estrema gentilezza la titolare Veronica Gelsomini che intervistiamo.

Quando e come è nata e si è sviluppata la vostra attività?

La ditta è nata da un’idea di mio fratello Stefano nel 1998, in un periodo in cui andavano di moda le lampade per il corpo e il viso. Ed abbiamo iniziato con il solarium di grande qualità, da cui ha preso origine la denominazione che allude al benessere da divinità che si intendeva offrire con il nostro servizio. Poi i passi successivi sono stati il salone di estetica il servizio parrucchiere e infine le nails.

Quali servizi in particolare sono graditi dalle vostre clienti?

Ne cito solo alcuni. La Radiofrequenza: è un trattamento anti-age per chi vuole ridare elasticità, tonicità, favorendo il ringiovanimento della pelle e migliorare la circolazione per un effetto lifting e tonificante, senza chirurgia. Questo trattamento è indicato per tutti i tipi di pelle. Viene effettuato su viso o corpo, sia per donna che per uomo. Lo Scrub corpo che è un trattamento esfoliante che contiene dei microgranuli che abradono delicatamente lo strato superficiale della pelle, eliminando le cellule morte e le impurità. È indicato per prevenire ed eliminare i peli incarniti e schiarire le macchie cutanee.

Quali i motivi del vostro successo?

Ogni look rispecchia una parte della nostra vita personale, i nostri capelli dicono molto di noi, scegliere un colore ha un significato specifico… Ecco noi teniamo conto del fatto che ogni nostra cliente ha una sua personalità specifica e il compito nostro è quello di farla emergere.

Sicuramente nel nostro successo confluiscono la professionalità, la scelta di collaboratori bravi, disponibili, l’accoglienza, la pulizia, l’utilizzo di prodotti di alta qualità. Il mix di tutto questo fa sì che le nostre clienti ci hanno scelto e continuano a sceglierci rimanendo soddisfatte del nostro servizio.

Come ricorda il quartiere al momento della fondazione della ditta?

Il quartiere, quando noi abbiamo iniziato era quasi tutto completato, negli edifici, nei servizi, nei trasporti. Ci siamo inseriti subito molto bene e ci ha agevolato la nostra posizione alla confluenza di via Grotta di Gregna, via Igino Giordani, viale Sacco e Vanzetti, e quindi in prossimità del mercato rionale.

Il vostro rapporto con la clientela?

Riscontriamo tra le clienti molta educazione. Abbiamo allacciato con molte di loro un rapporto di stima e simpatia e ora ci frequentano anche i figli e i nipoti delle nostre prime clienti.

Come avete affrontato la crisi pandemica?

La pandemia ha fortemente segnato la nostra attività ma noi continuiamo a lavorare con lo stesso impegno e la stessa passione di sempre, rispettando le norme che la pandemia impone. Cerchiamo di affrontare tutto ciò con il sorriso e l’ottimismo di sempre, sperando che giorni tristi come questi non ce ne siano più. Ovviamente ci auguriamo di uscire presto da questa situazione.