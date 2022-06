“Luce sulle Torri”, dal 1 luglio al 7 agosto 2022

LUCE SULLE TORRI è una manifestazione artistica e culturale promossa dal Municipio Roma VI delle Torri e dedicata a bambini, famiglie, coppie, anziani, turisti, appassionati e curiosi. Il progetto sarà realizzato in ben 11 quartieri, in spazi pubblici, luoghi di aggregazione, biblioteche e polisportive, con il coinvolgimento attivo delle realtà e delle associazioni territoriali.

Circa 70 eventi in programma per tutti i fine settimana (venerdì, sabato e domenica) compresi tra il 1° luglio e il 7 agosto (per un totale di 6 fine settimana), ad ingresso libero e gratuito.

Per ogni fine settimana gli eventi raggiungeranno due distinti quartieri, in modo che, contemporaneamente, ci siano più attività dislocate sul vasto territorio del Municipio. Il risultato è quello di un calendario artistico e culturale che prevede 36 giorni di programmazione.

Una iniziativa unica nel panorama cittadino romano, capace di portare “Luce” su un Municipio complesso e bello come quello delle Torri. Una “Luce” che possa valorizzare e illuminare i quartieri e gli spazi che essi contengono, attraverso una studiata e precisa programmazione.

Gli eventi proposti non sono solo rappresentati da una grande animazione culturale di qualità, ma sono dedicati anche a grandi temi sociali proposti con leggerezza e innovatività. Non solo spettacolo dal vivo, ma anche momenti di incontro, di confronto e di dialogo per promuovere così il valore della socialità e il senso di appartenenza alla comunità. All’indomani della crisi Covid, rinascere, stare meglio, ripartire attraverso la cultura. Si può racchiudere qui, in sintesi, l’obiettivo di LUCE SULLE TORRI: la cultura, così colpita dall’emergenza sanitaria, diventa il punto di partenza per costruire le fondamenta della rinascita di una zona periferica di Roma, ancora tutta da scoprire e valorizzare.

Nomi celebri dello spettacolo dal vivo. Comici della grande Stand Up Comedy all’italiana e del Cabaret. Spettacoli teatrali dedicati a Totò, Alberto Sordi e Trilussa. Appuntamenti musicali e i concerti, con omaggio alle musiche di Ennio Morricone e la partecipazione dell’Orchestra dell’Università degli Studi di Roma Tre. Anteprima nazionale di un corto cinematografico dedicato a Pier Paolo Pasolini. Dibattiti e presentazione di libri. Iniziative ed eventi a tema sociale e dedicati alla legalità nel trentennale delle stragi di mafia che coinvolsero i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ampio spazio per le realtà giovani locali con eventi sportivi, spettacoli didattici dedicati all’astronomia (con osservazioni al telescopio guidate dall’Accademia delle Stelle), spettacoli per famiglie e per l’infanzia, con musiche dal vivo e laboratori interattivi.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questa importante iniziativa, immaginata e voluta dall’amministrazione del Municipio Roma VI delle Torri per promuovere momenti di svago, di intrattenimento e di crescita culturale. Un’occasione per tornare in piazza, per ritornare insieme a vivere i nostri quartieri. Tutti uniti dalla cultura e dall’amore per la periferia.

Il programma completo sarà consultabile sul sito www.movimentomag.com