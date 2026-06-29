Luglio a Testaccio Estate

Dalle voci storiche del reggae e del rock italiano alle nuove traiettorie dell’urban contemporaneo, passando per il cinema, la comicità, il dibattito pubblico e i grandi format generazionali.

Luglio trasforma la Città dell’Altra Economia in una mappa aperta di linguaggi, comunità e immaginari, dove ogni sera racconta un volto diverso della città.

Nel cuore di uno dei quartieri che più di ogni altro custodisce la memoria popolare e culturale di Roma, a luglio Testaccio Estate continua a costruire uno spazio attraversabile e inclusivo, capace di mettere in dialogo pubblici differenti, generazioni lontane e sensibilità contemporanee.

Un luogo dove la musica diventa occasione di incontro, la cultura strumento di confronto e l’intrattenimento una forma di partecipazione collettiva.

Il mese si apre mercoledì 1 luglio con Danno e DJ Craim, protagonisti di una serata che attraversa oltre trent’anni di cultura hip hop romana. Giovedì 2 luglio alle 20.30, nell’ambito di Testaccio Incontra, la piazza della Città dell’Altra Economia ospita Contro guerre e armamenti.

Una serata per la pace, promosso e organizzato da Una Cosa di Sinistra, con Paola Michelini, Arturo Scotto, Enrico Bellavia e Tommaso Sasso, per una riflessione sul ruolo della politica, della cultura e dell’informazione nella costruzione di una società fondata sul dialogo.

Le nuove traiettorie della musica italiana arrivano venerdì 3 luglio con Queen of Saba e il Poppe Party, mentre sabato 11 luglio è la volta di Gemello, tra le figure più riconoscibili dell’underground romano. Giovedì 16 luglio salgono sul palco i Mellow Mood, protagonisti della scena reggae internazionale, seguiti giovedì 23 luglio da Ele A, considerata una delle voci più interessanti della nuova scena rap italiana.

Accanto alla musica, luglio consolida la vocazione di Testaccio Estate come spazio di confronto pubblico. Mercoledì 8 luglio alle 20.30 il ciclo Testaccio Incontra si conclude con Parlare di Salute Mentale: tra consapevolezza, social media e politiche pubbliche, promosso e organizzato nell’ambito di “Direzioni. Politica, territorio, cultura”, incontro con Roberto Speranza e Maruska Albertazzi moderato da Irene Caliò, seguito dal live di Tommaso Quaranta.

La comicità attraversa tutto il mese con appuntamenti dedicati alla stand up e al cabaret: da Banda Comica lunedì 6 luglio, a Comedy Clash martedì 7 e martedì 28 luglio, passando per Malita Choulu martedì 14 luglio, Alberto Farina lunedì 27 luglio e gli appuntamenti di Ragazzi nel Chill con Valerio Desirò e Fauno in programma mercoledì 15, 22 e 29 luglio.

Tra gli appuntamenti simbolici del mese, martedì 21 luglio il Roma Club Testaccio celebra la propria storia con la Festa della Roma accompagnata dall’Orchestraccia, mentre domenica 26 luglio Caro Faber rende omaggio all’eredità artistica e poetica di Fabrizio De André. Domenica 19 luglio, inoltre, la finale dei Mondiali di Calcio 2026 trasformerà la piazza della Città dell’Altra Economia in un grande salotto urbano sotto le stelle.

A chiudere il mese saranno due appuntamenti che raccontano il carattere internazionale della rassegna: giovedì 30 luglio spazio poi al Brit Fest, serata dedicata alla cultura britannica tra musica, cinema e street food, mentre venerdì 31 luglio i Sud Sound System porteranno a Testaccio Estate oltre trentacinque anni di reggae e contaminazioni mediterranee.

Info e biglietti: https://www.testaccioestate. it/

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