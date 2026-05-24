L’ultimo ballo di Pedro: la Lazio rimonta il Pisa nel segno dei saluti

La Lazio saluta la stagione con una vittoria in rimonta e con una notte dal forte sapore simbolico.

All’Olimpico finisce 2-1 contro il Pisa, ma il risultato passa quasi in secondo piano davanti all’ultima recita in biancoceleste di Pedro, decisivo con il gol che consegna il successo alla squadra di Maurizio Sarri.

Una serata carica di emozioni, tra addii annunciati, giovani all’esordio e un pubblico che ha voluto salutare uno dei protagonisti più amati delle ultime stagioni.

A prendersi la scena è stato proprio il fuoriclasse spagnolo, entrato nel finale della sua avventura romana con la solita classe: sinistro preciso, pallone all’angolo e Semper battuto senza possibilità di replica.

Eppure la gara si era complicata nel primo tempo, quando il Pisa aveva trovato il vantaggio con Moreo, bravo a sfruttare una disattenzione difensiva biancoceleste e a gelare l’Olimpico.

La Lazio, però, ha reagito con ordine e qualità, trovando il pareggio nella ripresa grazie a Dele-Bashiru.

Il centrocampista ha finalizzato una bella combinazione con Belahyane, riportando il match in equilibrio e riaccendendo la squadra di Sarri.

Poi il momento che ha cambiato definitivamente la serata. Pedro, alla sua ultima apparizione con la maglia della Lazio, ha firmato il gol della vittoria.

Una rete pesante non solo per il risultato, ma per il valore emotivo che si porta dietro: il campione spagnolo chiude così la sua esperienza biancoceleste lasciando l’ennesima giocata da fuoriclasse.

Nel finale c’è stato spazio anche per uno sguardo al futuro, con l’esordio assoluto in Serie A del giovane Przyborek, mandato in campo da Sarri negli ultimi minuti.

Per il tecnico toscano, anche lui sempre più vicino all’addio, il successo contro il Pisa rappresenta la chiusura meno amara possibile di una stagione difficile, segnata da alti e bassi, tensioni e risultati altalenanti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza