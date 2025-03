Lunedì 3 marzo 2025 – 81° anniversario bombardamento del 3 marzo 1944 a Pietralata e Portonaccio

Lunedì, 3 marzo 2025, alle ore 11.00, in Largo A. Beltramelli, ci sarà la commemorazione delle vittime del bombardamento dei quartieri di , nell’ 81° anniversario dall’evento (3 marzo 1944).

A cura del Municipio Roma IV verrà deposta, come ogni anno, una corona, presso il monumento, che risale al giugno 2004, che ricorda il tragico evento.

Sul monumento è stata apposta, in quella stessa data, dal Municipio Roma V (ora IV), dall’ANCESCAO Provinciale e dal CSA Autog. Roma est, una targa con la seguente epigrafe:

“in memoria delle vittime del bombardamento del 3 marzo 1944, ad affermazione dei diritti alla vita e al lavoro espressione di decisa volontà di pace”.

Fra il luglio ’43 e maggio ’44, lo abbiamo già ricordato anche negli anni passati, Roma fu bombardata per ben 51 volte, per colpire, tra l’altro, oltre al quartiere di San Lorenzo, la stazione Tiburtina, le zone confinanti ed altri snodi ferroviari e fabbriche (citiamo la ditta Fiorentini).

Numerosissime furono le vittime del Tiburtino. Solo nella fabbrica Fiorentini, sulla via Tiburtina, furono 120, tra operai ed operaie che vi lavoravano; oltre a varie decine di altre vittime delle zone limitrofe, tra le quali molti che avevano trovato rifugio in alcune grotte presenti nei paraggi (in via L. Lodi, ecc.).

Alla cerimonia, saranno presenti autorità civili e religiose del quartiere e del Municipio IV, rappresentanti e Soci del Comitato di Quartiere Largo Beltramelli, un superstite (il sig. Franco Mariani), nonché parenti di vittime del bombardamento.

Nelle due foto il monumento e la targa con l’epigrafe, che ricordano l’evento

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.