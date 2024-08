Luparelli-Cicculli-Bonessio (AVS Campidoglio): “Incendio al Pratone di Torre Spaccata, non solo solo sterpaglie”

“Solidarietà ai feriti coinvolti nelle operazioni di contenimento e spegnimento del rogo che ha interessato l’area del Pratone di Torre Spaccata a Cinecittà Est. Servono più risorse per Roma Capitale, per la prevenzione e per un serio piano antincendio per le aree verdi comunali.

Il pratone è attualmente di proprietà privata, che avrebbe dovuto tutelare meglio l’area.

Il pratone di Torre Spaccata non ‘sono sterpaglie’, come titolano i tg nazionali, ma è un parco storico archeologico da salvaguardare, come abbiamo proposto attraverso la mozione depositata a luglio che chiede l’estensione del vincolo paesaggistico sull’area, come prevede la legge.

L’area di Torre Spaccata andrebbe congiunta con il confinante Parco Archeologico di Centocelle il prima possibile anche in vista del fatto che sarà una location importante del Giubileo. Per questo chiediamo di accelerare sulla messa in sicurezza di tutto il quadrante e lo smaltimento immediato sia dei rottami degli autodemolitori di viale Palmiro Togliatti che del combusto che si è prodotto con questo ultimo incendio, l’ultimo di una lunga serie purtroppo”.

Così in una nota Alessandro Luparelli, Michela Cicculli, Nando Bonessio di Alleanza Verdi e Sinistra Campidoglio.

