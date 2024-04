M5S Roma-M5S X Municipio: “Sabato al convegno di Acilia per parlare di Europa e di giovani”

“Sabato 20 aprile alle 10.30 in Torre di piazza Capelvenere ad Acilia presso la Sala Polivalente andrà in scena il dibattito ‘Il futuro è oggi: giovani a confronto, politici all’ascolto’.

Parteciperanno all'incontro vari rappresentanti istituzionali del M5S: il capogruppo alla Camera dei Deputati Francesco Silvestri, il consigliere in Regione Lazio Valerio Novelli, il nostro candidato all'Europarlamento ed ex capogruppo in Campidoglio Giuliano Pacetti, i consiglieri capitolini Linda Meleo, nostra attuale capogruppo, e Daniele Diaco, il consigliere capitolino della Lista Civica Raggi Antonio De Santis, l'ex capogruppo in X Municipio Antonio Di Giovanni e l'attuale capogruppo municipale Alessandro Ieva. Modererà l'incontro la giornalista Carmela Ferrara. Parteciperanno inoltre i giovani dei Gruppi territoriali del MoVimento 5 Stelle.

Sarà una bella occasione di riflessione, in vista anche delle prossime elezioni europee di giugno, per fare un punto sulla situazione dell’implementazione delle politiche giovanili in ambito comunitario e nazionale, mettendo appunto a confronto la voce dei giovani dei territori con quella dei loro rappresentanti politici: per questo ci auspichiamo un’ampia e partecipata presenza”.

Così in una nota congiunta il gruppo consiliare capitolino M5S e il gruppo M5S del X Municipio.

